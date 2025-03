Occupazione abusiva in via San Martino a Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Da circa due settimane, alcuni appartamenti di un palazzo in via San Martino, 23, a Modena, sono stati occupati abusivamente da cittadini stranieri. Gli occupanti sarebbero entrati illegalmente dal retro dell’edificio, approfittando dell’area abbandonata dell’ex Manifattura Tabacchi. La situazione ha generato forte preoccupazione tra i residenti, che chiedono interventi rapidi per ripristinare la legalità e garantire la sicurezza del quartiere.

'Non possiamo tollerare che l’illegalità e il degrado prendano il sopravvento nella nostra città – dichiara Manuela Spaggiari, segretario provinciale di Noi Moderati –. Questa occupazione abusiva è solo l’ennesima dimostrazione di una gestione fallimentare del territorio, dove l’assenza di controlli e di un reale progetto di riqualificazione sta lasciando spazio a situazioni di insicurezza e abbandono'.

La vicenda si inserisce in un contesto più ampio di degrado che interessa la zona ex Manifattura Tabacchi.

Il progetto di riqualificazione, più volte annunciato dall'amministrazione precedente, resta ancora un miraggio. 'Della famosa ‘Manifattura delle Idee’ dell’ex sindaco Giancarlo Muzzarelli non c’è traccia, così come del progetto della Palazzina della Giustizia. Siamo di fronte a promesse non mantenute e a un’area che continua a peggiorare di giorno in giorno', sottolinea Spaggiari.

La vicinanza con i Giardini Ducali, spesso segnalati come punto di ritrovo per spacciatori e consumatori di crack, aggrava ulteriormente la situazione. 'È inaccettabile che intere zone della città siano lasciate alla mercé di criminalità e illegalità – continua Spaggiari –. Il Comune e le autorità competenti devono intervenire subito per sgomberare gli occupanti abusivi e mettere in sicurezza l’edificio. Inoltre, è fondamentale avviare un piano di recupero reale per restituire dignità all’area dell’ex Manifattura Tabacchi'.Noi Moderati chiede dunque interventi immediati per ripristinare la legalità e un impegno concreto per avviare la riqualificazione promessa. 'I cittadini meritano risposte e soluzioni, non solo parole. Noi continueremo a vigilare affinché l’amministrazione non ignori questa emergenza', conclude Spaggiari.