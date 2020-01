Ok al referendum contro taglio parlamentari. Firme anche dalla Lega

E’ stato raggiunto il numero minimo di firme per chiedere il referendum sulla riforma che taglia il numero dei parlamentari. Determinante appoggio dei senatori leghisti. Nel pomeriggio i promotori Andrea Cangini (Fi), Tommaso Nannicini (Pd) e Nazario Pagano (Fi) sono così entrati in Cassazione per depositare le 71 firme (sulle 64 necessarie) per la richiesta di un referendum sulla riforma che introduce il taglio dei parlamentari.



L'elenco

Lo scorso 18 dicembre i promotori affermarono che erano 65 i senatori che avevano apposto le loro sottoscrizioni. Questo l’elenco dei 65 firmatari diffuso lo scorso 18 dicembre:

– PSI-ITALIA VIVA: Garavini, Nencini;

– LEGA (ex M5S): Grassi, Urraro;

– 5STELLE: Giarrusso, Di Marzio, Maricotti

– PD: Nannicini, Verducci, Rojc, Rampi, D’Arienzo, Giacobbe, Pittella

– FORZA ITALIA: Serafini, Cangini, Dal Mas, Masini, Caliendo, Moles, Causin, Minuto, Fantetti, Pagano, Rizzotti, Binetti, Stabile, Schifani, Mallegni, Sciascia, De Siano, Carbone, Caligiuri, Cesaro, Saccone, Vitali, Lo Nardo, Messina, Craxi, Berardi, Perosino, Alderisi, Paptheu, Barboni, Fazzone, Biasotti, Aimi, Giro, Modena, Malan, Gasparri, De Poli, Pichetto, Fratin, Paroli;

– MISTO: Martelli, De Falco, Nugnes, Fattori, Bonino, De Bonis, Buccarella, Merlo, Cario.

– Rubbia (Senatore a vita).

Nelle ultime settimane si sono sfilati 4 senatori di Forza Italia (Franco Dal Mas, Massimo Mallegni, Laura Stabile e Barbara Masini) vicini alla Carfagna, il senatore M5s Michele Giarrusso e i due Pd Francesco Verducci e Vincenzo D’Arienzo. Ma si sono aggiunte le firme di altri senatori leghisti e così il quorum è stato raggiunto. Al momento tra i senatori modenesi risulta solo il nome del forzista Enrico Aimi.



Per Mara Carfagna 'quello sul taglio dei parlamentari è un referendum salva-poltrone. È un vero e proprio trucchetto, che ha come unico obiettivo quello di costringere gli italiani a eleggere nuovamente mille parlamentari, anziché seicento. Per questo ai colleghi senatori che mi hanno chiesto un parere ho detto: non prestatevi a un giochino di Palazzo che screditerà la politica, squalificherà Forza Italia, resusciterà il populismo'.