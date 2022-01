Ok alle fiere nel boom contagi, dal sindaco sicurezza e precauzione a corrente alternata

'Il Sindaco rimane il primo referente della salute di una Comunità. E' il responsabile della condizione di salute della popolazione del suo territorio. Il sindaco è autorità sanitaria locale'.Basterebbero questi elementi sanciti dalla normativa che delega ai sindaci ampi poteri, diritti e doveri in materia di sanità pubblica per rimanere stupiti di fronte alla decisione, (assunta in maniera collegiale con gli organismi dello Stato coordinati dalla prefettura, ma pur sempre vincolata alla decisione ultima di chi appunto è e rimane il primo referente della salute di pubblica in città), di dare l'ok allo svolgimento di una delle manifestazioni fieristiche più grandi della regione: la Fiera di S.Antonio, il 17 giugno, a Modena, capace di portare ed inevitabilmente assembrare nelle piazze e nelle strette vie del centro storico migliaia di persone assiepate nei pressi di oltre 500 bancarelle di ogni tipo.Nella città in cui da mesi si registravano già numeri maggiori anche rispetto ad altre province della regione, nella città in cui da mesi sono vietate manifestazioni di piazza che prevedano potenziali assembramenti; nella città in cui centinaia di imprenditori ed esercenti fanno e spendono di tutto, ogni giorno, per controllare e contingentare gli accessi nei propri locali, di clienti e, nei luoghi di lavoro, dei lavoratori; nella città dove le autorità sanitarie fanno appello quotidianemente, da oltre un anno, all'applicazione e al rispetto delle regole del distanziamento e raccomandano di evitare assembramenti e condizioni che possano generarli. In questa condizione di estrema delicatezza e di potenziale rischio ecco che il sindaco decide di dare l'ok ultimo ad una fiera che proprio per le sue caratteristiche, quelle condizioni da evitare, le pone tutte e di più. Tutte quelle che il semplice riferimento al principio di precauzione e le raccomandazioni tanto ripetute quanto a questo punto inascoltate degli organismi sanitari, ulteriormente sottolineate in queste settimane di impressionante ed enorme ondata di contagi, porterebbero ad evitare.Perché in queste condizioni di massima criticità rispetto alla diffusione del virus, con una tendenza ancora al rialzo, (nei confronti della quale si è consumato il sostanziale fallimento di Green Pass e super Green Passa nel creare luoghi sicuri e liberi dal contagio), allora delle due l'una: o si rinvia la manifestazione, come fatto in diverse città, a tempi migliori, dando credito agli orgamismi sanitari, o ci si assume la responsabilità sanitaria e politica di bypassare a pié pari quel principio di precauzione al quale fino a ieri si è fatto appello, scegliendo di fare come se nulla fosse. Perché confermare una fiera di quella portata, in pieno boom di contagi, con quelle caratteristiche e che il possesso di un super-green pass (vincolo unico stabilito per poterla realizzare e per potervi partecipare), già di fatto in mano al 90% della popolazione, e dimostratosi pressoché inutile nel ridurre il rischio di contagio, rappresenta un esempio plastico di ciò che oggi non si dovrebbe fare e autorizzare. E' semplice, anche se serve un po' di coraggio politico. Non si dovrebbe autorizzare, per precauzione, appunto. Per una questione di sanità pubblica, e di coerenza. 'Lancio un appello a prestare la massima attenzione e a rispettare in maniera scrupolosa le norme di prevenzione del contagio' - ribadì il sindaco nell'aprile dello scorso anno quando nonostante la dichiarata 'massima attenzione prestata' si contagiò e fu obbligato alla quarantena. Frase e raccomandazione che abbiamo sentito ripetere più volte e che ci saremmo aspettati che il sindaco, autorità sanitaria, evesse tradotto coerentemente in atto magari impopolare ma ed efficace ora che le condizioni di rischio stanno raggungendo un picco impressionante. I modenesi, al cui senso di responsabilità il sindaco ha fatto appello per superare le inevitabili criticità e le condizioni di rischio della giornata che inevitabilmente si creeranno, avrebbero capito. Come sempre'Gi.Ga.