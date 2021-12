Ora, senza vaccino, anche il caffè in piedi al bar è vietato

D'ora in poi, come spiegato ieri , senza vaccino nemmeno un caffè in piedi al bar sarà possibile prendere. Fino al 31 marzo 2022, quando è previsto il termine dello stato di emergenza, infatti, la colazione al bancone del bar si può prendere solo presentando il green pass rafforzato (persone vaccinate o guarite dal Covid). La stessa regola vale per consumare al tavolo, oppure per sedersi al ristorante.“Abbiamo adottato un provvedimento per contenere la crescita dei casi dettata dalla nuova variante Omicron. Il primo articolo riguarda la durata del Green pass: le evidenze ci portano a diminuire la durata da 9 a 6 mesi. L’orientamento delle nostre autorità sanitarie prevederà il richiamo del vaccino a 4 mesi - ha detto il Ministro della salute Roberto Speranza durante la conferenza stampa a margine del Consiglio dei Ministri -.