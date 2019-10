Orgoglio Italiano, il centro-destra unito riempie Piazza San Giovanni

“Altro che estremismo, folklore e razzismo. Qui c’è il popolo contro l’elite”. Lo dice Matteo Salvini dal palco di San Giovanni a Roma.

“Ringrazio quelli che per essere qui si son fatti ore di autobus pagando, non come fa qualche sindacato”, una piazza che mostra “popolo contro elite”, non come quelli “chiusi a palazzo Chigi, alla leopoldina, a casa Rousseau. Mi dicono che siamo 200mila, 200mila volte grazie”. Salvini ringrazia anche le persone che seguono la diretta dai social, “non come le tv nazionali, che fanno le dirette quando si muove il Pd”.