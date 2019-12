'Ospedale Carpi, le promesse di Campedelli le ricordiamo tutti...'

'Premesso che sulla salute dei cittadini non si deve speculare politicamente, leggendo l’ennesimo intervento del Consigliere Regionale Campedelli sull’ospedale di Carpi, rimango parecchio perplesso. Ricordo benissimo le tante promesse fatte da lui sindaco di Carpi (vedi campagna elettorale 2009) e dai suoi predecessori, tutte usate solo come slogan elettorali e mai realizzate; tra le tante, solo per citarne alcune: il prolungamento della tangenziale di Via Guastalla verso la zona industriale di Fossoli e la realizzazione della Sede Unica Comunale. L’idea di costruire un ospedale baricentrico tra Carpi e Mirandola è irrazionale in primis perché sarebbe necessaria una miglior pianificazione delle infrastrutture della nostra Provincia, già in pessime condizioni, che soddisfi sia l’area Carpigiana che la bassa Modenese, poi perchè le due città non possono e non devono fare a meno di avere ciascuna un vero e proprio presidio Ospedaliero che soddisfi le esigenze dei loro cittadini'.Così il candidato di Forza Italiareplica alle parole del consigliere regionale Pd'Sono consapevole che la soluzione migliore per la nostra città sarebbe quella di un nuovo ospedale, ma essendo necessario intervenire con urgenza, questo percorso, lungo, complesso e dai costi elevati, è incompatibile con la necessita di una struttura sanitaria che sia disponibile in tempi celeri. Perciò la mia proposta, che porterò in Consiglio Regionale, non solo come politico ma prima di tutto come Carpigiano, è quella di una ristrutturazione modulare, reparto per reparto, dell’attuale Ospedale con un ampliamento dello stesso, sfruttando anche il fatto che diversi uffici e ambulatori saranno trasferiti alla Casa della Salute di via Peruzzi, anche questa fra le tante cose del nostro territorio ancora ferme ed incerte - continua Barbi -. Gli esponenti locali e i candidati del Pd dovrebbero smetterla di illudere con false promesse elettorali i cittadini, soprattutto su temi delicati come la sanità. Sono convinto che il 26 gennaio 2020 per la prima volta gli elettori capiranno la differenza tra chi promette solo slogan per la poltrona e chi vuole veramente dare soluzioni per migliorare il nostro territorio'.