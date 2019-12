Par condicio, Muzzarelli ai giornalisti: 'Salvini? Cocktail e deliri'

'Siamo stati costretti a muoverci così perchè la crisi estiva voluta da Salvini al Papeete con un cocktail di troppo in mano e in pieno delirio di onnipotenza consegnava agli enti locali un quadro insostenibile: il Governo a trazione leghista aveva ignorato i sindaci per 15 mesi. Se avessimo dovuto fare il bilancio ad agosto con l'eredità di Salvini Modena avrebbe dovuto trovare 21 milioni di euro'. E ancora: 'Il dialogo con il nuovo esecutivo c'è stato e fortunatamente si è evitato il disastro'. Così il sindaco di Modenadue giorni fa, nel tradizionale appuntamento di fine anno dell’Associazione stampa modenese.Ora, l'interrogativo è legittimo. Il 26 gennaio si terranno le elezioni regionali e, come noto, per la prima volta il Pd di Bonaccini rischia di perdere la Regione 'rossa' per eccellenza. Era opportuno, ma non solo, era lecito per il sindaco lanciarsi in un simile attacco alla Lega, principale sostegno della competitor di Bonaccini, Lucia Borgonzoni?. Salvini dipinto come un alcolizzato in preda a deliri e l'attuale governo (ovviamente a guida Pd) che salva il mondo intiero dal disastro.Ma vediamo cosa dice la norma.

A partire da sabato 7 dicembre 2019 sono in vigore le disposizioni di applicazione della normativa in materia di par condicio - previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e s. m. e dal Codice di autoregolamentazione di cui al DM 8 aprile 2004 - che disciplinano i programmi di comunicazione politica, i programmi di informazione, i messaggi politici autogestiti (gratuiti e a pagamento) e i sondaggi politici ed elettorali sulle emittenti radiotelevisive locali.

L’art. 9 della legge n. 28/2000 dispone che: «Dalla data di convocazione dei comizi elettorali (quindi 7 dicembre 2019) e fino alla chiusura delle operazioni di voto (26 gennaio 2020), è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quella effettuata in forma impersonale ed indispensabile per l’efficace svolgimento delle proprie funzioni».



La domanda



Ora, affermare che il leader nazionale della coalizione che sfida Bonaccini è vittima di ubriacature e deliri di onnipotenza fa parte di una comunicazione impersonale del sindaco? La domanda è legittima e, forse, anche il mondo del giornalismo locale e non, presente all'evento (del resto organizzato ad hoc) e spesso attento a temi deontologici e di rispetto delle regole della comunicazione istituzionale, sarebbe opportuno che se la ponesse. Indipendentemente dalle idee politiche di ciascuno, indipendentemente dai limiti (oggettivi) della Lega, e indipendentemente dalla caratura dei due candidati presidente.