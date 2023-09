Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Come noto nel comparto ex Amcm è prevista la realizzazione di un parcheggio seminterrato con capienza complessiva di 248 posti auto dei quali 112 sono classificati come pertinenziali con vincolo di uso pubblico per i quali Coop Alleanza 3.0 risulta promissaria acquirente da Parco della Creatività Spa parte del contratto di Partenariato con il Comune di Modena - ricorda Elisa Rossini -. Nel medesimo comparto è prevista la realizzazione di ulteriori 105 posti auto a raso assoggettati ad uso pubblico.Ebbene, con la delibera del mese di luglio tali parcheggi afferenti al comparto ex Amcm sono stati reintrodotti nella concessione tra Comune di Modena e Modena Parcheggi Spa prevedendo che dal primo gennaio 2027 la gestione della sosta nel comparto ex Amcm sarà reintrodotta nella Concessione: la sosta nel parcheggio seminterrato avrà gli stessi costi del Parcheggio del Centro (1.40 euro tariffa oraria diurna, 0,50 euro tariffa oraria notturna) e sui 112 posti di pertinenza di Coop Alleanza 3.0 vi sarà un vincolo di uso pubblico. Non solo: nell’accordo tra Comune di Modena e Coop Alleanza 3.0 è previsto che verranno garantite le condizioni tecniche affinchè Coop Alleanza 3.0 possa agevolmente effettuare, ove lo riterrà, il pagamento in toto o in parte del corrispettivo dovuto dai propri clienti per la sosta nel parcheggio interrato. Conseguentemente la sosta potrebbe essere gratuita o scontata a patto che si dimostri di parcheggiare per fare spesa presso il presso il supermercato Coop'.'Insomma, nella zona ex Amcm il parcheggio è stato dal 2017 completamente gratuito mentre ora il supermercato Coop potrà usufruire di parcheggi comodi per la propria clientela che potrà non pagare per il parcheggio della propria auto, parcheggio che sarà viceversa inaccessibile per chi in centro storico vive e lavora - chiude Elisa Rossini -. Chiediamo dunque al Comune come valuta la posizione del supermercato Coop nella zona ex Amcm con riferimento all’accessibilità da parte della clientela, rispetto alla posizione dei commercianti del centro storico'.