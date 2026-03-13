'Parco delle Rimembranze: primavera in arrivo, trenino fermo e fognatura ceduta'

'Il trenino storico del Parco delle Rimembranze è fermo. A tenerlo bloccato è il cedimento della volta di un canale fognario secondario che attraversa il parco, con una buca transennata visibile nel cuore di uno dei luoghi più amati dalle famiglie modenesi. Dopo avere fatto un sopralluogo sul posto, ho depositato oggi un'interrogazione al sindaco e alla Giunta per fare chiarezza su tempi, responsabilità e rischi per la sicurezza'. Così il consigliere comunale Maria Grazia Modena.

'Il condotto fognario, gestito da Hera, collegherebbe i canali principali tra viale Muratori e viale delle Rimembranze. I lavori di ripristino non sarebbero ancora stati avviati perché in attesa dell'autorizzazione della Soprintendenza, trattandosi di un'area sottoposta a vincolo storico-culturale: il Parco delle Rimembranze fu realizzato tra il 1915 e il 1922 in memoria dei caduti modenesi della Prima guerra mondiale. Siamo di fronte a uno stallo inaccettabile – dichiara Maria Grazia Modena –. Un danno economico per il gestore del trenino, un disservizio per le famiglie, e un potenziale rischio di sicurezza in caso di forti piogge o di ulteriore deterioramento della struttura.

Con l'arrivo della primavera, il parco si riempirà di bambini e cittadini: non possiamo permetterci che la situazione resti così'.

Con l'interrogazione depositata oggi, ModenaperModena chiede al sindaco e alla Giunta se l'Amministrazione sia pienamente a conoscenza della situazione, quali verifiche tecniche siano state effettuate sulla stabilità della struttura, se sia già stata presentata la richiesta di autorizzazione alla Soprintendenza e con quali tempi previsti, e soprattutto se siano state adottate tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei frequentatori del parco nell'attesa dei lavori.

'Vogliamo sapere chi fa cosa e in quanto tempo – aggiunge il consigliere – Il trenino del Parco delle Rimembranze è un pezzo di storia di questa città. Generazioni di famiglie modenesi ci hanno portato i propri figli. Non può restare fermo a tempo indeterminato per un problema burocratico che va affrontato con la dovuta urgenza. ModenaperModena si aspetta una risposta tempestiva dall'Amministrazione e si riserva di valutare ulteriori iniziative consiliari qualora la situazione non venisse risolta in tempi certi e ragionevoli'.