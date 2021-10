Pavullo, ecco la giunta Venturelli, Piacentini Vicesindaco

Davide Venturelli, nuovo sindaco di Sassuolo ha scelto la squadra di governo. Nel ruolo di vicesindaco Claudia Piacentini, guida ambientale, già coordinatore del gruppo comunale di Protezione Civile. Delghe pesanti, per lei, compresa quella dei lavoratori pubblici, nella giunta composta da 5 assessoriVice-sindaco con deleghe a Lavori Pubblici e Infrastrutture / Manutenzione del Patrimonio e del Verde Pubblico;Gestione e Valorizzazione dei Parchi e loro Arredi;Arredo Urbano; Politiche per la Mobilità / Viabilità e Traffico;Trasporto pubblico; Protezione Civile; Politiche delle Risorse Agricole e Sviluppo Rurale – Agricoltura Politiche Ambientali e del Verde;Caccia e Pesca;Politiche per l’Energia le Risorse Idriche, la Qualità dell’Aria – Ciclo dei Rifiuti;Igiene Pubblica e Polizia Veterinaria;Servizi Cimiteriali e Polizia Mortuaria.Turismo e Promozione Turistica del Territorio;Relazioni e Cooperazioni Internazionali – Gemellaggi;Referente per le relazioni con il pubblico;U.R.P. Rete Civica;Cerimoniale, Protocollo e Celebrazioni;Toponomastica;Cultura e Tempo Libero;Attività Museali e Bibliotecarie – Strutture Culturali e Ricreative;Sistemi Informativi ed Innovazione Tecnologica;Agenda digitale;Commercio, Artigianato ed Attività Economiche e Produttive - Fiere e Mercati;Promozione Attività Imprenditoriali e Commerciali del Centro Storico;Sport e Impianti Sportivi;Rapporti con il Consiglio Comunale;Scuola e Pubblica Istruzione;Politiche Educative e Scolastiche – Asili Nido;Trasporti scolastici;Pari opportunità e differenze di genere;Politiche del Lavoro e Formazione Professionale.Politiche giovanili;Bilancio, Finanze, Tributi ed Economato;Controllo di Gestione;Patrimonio;Partecipazioni Societarie del Comune e rapporti con le società partecipate;Organizzazione e semplificazione amministrativa;