Pavullo, non solo Pattuzzi: la sinistra chiede al Pd le primarie

'A Pavullo il Pd, legittimamente, ha indicato un proprio candidato in Graziano Pattuzzi ( qui l'articolo ) e questo nominativo verrà proposto alla coalizione del centrosinistra che in questi mesi ha lavorato assieme per un programma comune e condiviso. Ci risulta che altre forze politiche di sinistra hanno indicato una candidatura diversa nella persona di Stefano Scaruffi. Il centrosinistra a Pavullo rischia di presentarsi con due o più candidati e il centrodestra certamente ringrazierà per questo bel regalo che, molto probabilmente, consentirà al centrodestra di vincere le prossime elezioni. La domanda allora che, come socialisti e repubblicani, poniamo non solo al Pd, ma a tutte le forze politiche che hanno partecipato al tavolo per il programma di coalizione è questa: perché non usare proprio a Pavullo le primarie per compattare tutto il centrosinistra su un'unica candidatura, decisa non nel chiuso di una stanza, ma in un libero confronto tra una o più proposte sottoposte ai potenziali elettori ed elettrici del centrosinistra?'. A intervienire in questi termini in vista del voto a Pavullo sono le segreterie provinciali del Psi e del Pri.'Le primarie in questo caso sarebbero non una forzatura, ma un atto di generosità delle forze politiche del centrosinistra che vogliono raggiungere un obiettivo comune: scegliere, tutti assieme, con il proprio “popolo”, il candidato migliore per riportate Pavullo al centrosinistra ponendo fine ad una parentesi di centrodestra che è durata anche troppo. I tempi per organizzare una consultazione seria e coinvolgente nella scelta, se si vuole, ci sono tutti. Occorre che ci sia volontà e saggezza da parte di tutti'.