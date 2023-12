Pd Carpi, tutto già scritto: sarà Riccardo Righi il candidato sindaco

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Se ci saranno primarie saranno di coalizione . E Righi, senza neanche essere iscritto al Pd, viene a essere il candidato preferito dal Pd e indicato dai circoli del Pd come prima scelta da proporre agli alleati.La speranza, che filtra anche dagli uffici comunali, è di chiudere subito la questione con le consultazioni. Ma anche se si dovesse andare alle primarie, ai voti per Righi portati in dote da Simone Tosi del Pd si andrebbero a sommare quelli di Cesare Galantini, già assessore nella prima Giunta del sindaco Alberto Bellelli e pronto a risalire in sella - anche senza che glielo chiedano.

Oltre a quelli di Marc’Aurelio Santi e quelli di Rossano Bellelli, storici fiancheggiatori del partitone e di Carpi Futura, pronta a entrare in coalizione.



Per questo oggi Righi si gode già la vittoria su Facebook, ottenendo – fra le centinaia di interazioni – gradimenti e endorsement pesanti come quelli di Ermanno Losi, storico membro cortilese del Partito Comunista e uomo di fiducia degli ultimi 10 sindaci; Domenica “Mimma” Flagiello, nota ristoratrice e già promotrice della lista Campedelli 2009 in appoggio all’ex sindaco Enrico; l’artista Daniele Bund e la fotografa Giulia Mantovani; la giunta di Novi di Modena, capitanata dal Sindaco Enrico Diacci e dall’influente assessore Susanna Bacchelli – che è anche uno dei tecnici comunali a Carpi; Mauro D'Orazi, presidente del consiglio delle Terre D’argine; Grazia Lugli, storica consigliere dell’area cattolica con l’ex assessore Marco Truzzi; Sergio Vascotto, presidente di Carpi Futura – lista come detto data per convergente sulla candidatura di Righi; Deanna Bulgarelli, mamma del sindaco Bellelli e già consigliere comunale del Pd, oltre che dirigente nella sanità.



Taurasi, invece, fra i big raccoglie solo i favori di Angelo Bruno, in rappresentanza del sindaco di Soliera Roberto Solomita, e di Luisa Turci, ex sindaco di Novi che rappresenta se stessa. E che dicono “se votassi a Carpi ti voterei”.

Eli Gold