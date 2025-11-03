Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Pd Modena, Gargano a sorpresa si chiama fuori. Resta in campo solo Paradisi

‘Ruoli che vanno assunti senza che essi siano determinati semplicemente da un incastro di equilibri’

’Non sono disponibile a fare il Segretario Provinciale Pd: credo che ci siano tempi che non vanno forzati, e ruoli che vanno assunti senza che essi siano determinati semplicemente da un incastro di equilibri. Voglio che venga dato il giusto spazio per riflettere’. Con queste parole il sindaco di Castelfranco Gianni Gargano a sorpresa sceglie di chiamarsi fuori dalla corsa per la segreteria Pd di Modena dopo che il suo nome era stato fatto con insistenza.

Parole che spalancano dunque la porta a Massimo Paradisi che per ora resta l’unico candidato in campo.

‘Ci sono per ricostruire un Partito diverso. Lavorerò con chiunque e in qualsiasi ruolo per un Partito capace di andare al di là di logiche correntizie che ci hanno allontanato, nel tempo, da quel DNA popolare che caratterizza da sempre l’area del centro-sinistra. Ci sono per trovare nuove terapie utili a far riacquisire l’orgoglio dei nostri elettori e a restituire appetibilità verso il nostro Partito da parte di coloro che a livello nazionale non ci votano ma che sul piano locale apprezzano quell’equilibrio tra ideologia e pragmatismo che è tipico dell’agire dei Sindaci. Ecco: vorrei provare ad aiutare la mia Comunità Politica a rimettere in ordine le parole e i pensieri con lealtà e schiettezza.
Lo voglio fare con rispetto di ruoli e funzioni nel solco tracciato dalla nostra Segretaria Marika Menozzi, che ringrazio sentitamente per tutto il sacrificio messo in campo e il prezioso lavoro svolto in questi mesi assieme ai suoi collaboratori. Per me è stato motivo di onore e riconoscimento essere annoverato tra coloro i quali avrebbero potuto prendere in mano le redini di questo Partito, ma tutti insieme credo si possa lavorare al meglio per la nostra Provincia come peraltro si sta facendo per Castelfranco Emilia‘.

