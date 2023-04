Pd Modena, Rando, Baruffi e Guerra nella segreteria della Schlein

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Il Partito Democratico di Modena esprime grande soddisfazione per la decisione della segretaria Schlein di avere ben tre esponenti del territorio all’interno della Segreteria nazionale - si legge in una nota Pd -. Oltre a rappresentare nomi di assoluto rilievo e fiducia, Davide Baruffi, Maria Cecilia Guerra e Vincenza Rando sono la prova concreta che l’esperienza del nostro territorio sarà messa a valore anche nel nuovo Pd. Dopo la Presidenza dell’Assemblea nazionale al Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e quella della Commissione nazionale di Garanzia alla vicesindaco di Carpi Stefania Gasparini, le deleghe scelte – rispettivamente Enti locali, Politiche del Lavoro e Contrasto alle mafie, Legalità e Trasparenza – stanno a indicare che l’impegno che i tre hanno portato avanti negli anni in questi campi, con incarichi e ruoli a diversi livelli - non è passato inosservato'.'Insieme alla nostra soddisfazione, anche le congratulazioni ai tre esponenti, e l’augurio di buon lavoro: c’è infatti molto da fare, e i tre nuovi membri della Segreteria rappresentano sicuramente le persone giuste per aiutare il centrosinistra italiano a fare opposizione e progettare un’Italia diversa da quella delle destre, che in pochi mesi stanno già dimostrando tutta la differenza che passa tra gli slogan e la capacità reale di intervenire nelle situazioni a vantaggio di tutti i cittadini'.