Pd Modena, the show must go on: alla festa provinciale protagonisti anche Ranucci e Ilaria Salis

Gli ospiti del programma politico

Gli spettacoli

Il 21 agosto, il nastro inaugurale dell’edizione 2025 della Festa provinciale dell’Unità, per la prima volta nella grande area di via Divisione Acqui, sarà quasi sicuramente tagliato da un nuovo segretario o segretaria provinciale fresca di nomina. Ancora non è stata convocata l'assemblea per l'elezione, confermano i vertici, ma entro un mese il nome ci sarà. 'E' un momento di difficoltà per il nostro partito ma ciò rafforza la volontà di andare avanti con uno dei momenti più aggregativi e importanti per il popolo del PD: la festa provinciale dell'Unità' - afferma Marika MenozziDopo le dimissioni del segretario provinciale Stefano Reggianini nell'ambito del caso Amo, il compito alle reggenti Marica Menozzi e Susan Baraccani rispettivamente presidente della Direzione provinciale e presidente dell’Assemblea provinciale, di presentare la kermesse. Presso la sede provinciale del PD, in via Rainusso. Con loro, il Tesoriere Pd Valter Reggiani il responsabile della Festa Marcello Mandrioli e la progettista degli spazi della festa, Chiara Ferrari architetto, da anni iscritta al PD. 'Abbiamo riprodotto diverse cittadelle all'interno che saranno organizzate per tematiche'.'Circa 350-400 i volontari attivi per sera' -conferma Mandrioli,.'Presenza caratterizzata da una grande presenza di giovani'. Confermato quello che lo scorso anno era un esperimento: affidare la gestione e l'organizzazione dei volontari ai Giovani Democratici.Esperimento riuscito. Sarà così anche quest'anno.Quest’anno la festa potrà poi contare su una collocazione d’eccezione, praticamente in centro città, nell’ampio spazio di via Divisione Acqui che solitamente ospita il luna park.È previsto parcheggio gratuito, utilizzando quelli del PalaPanini e del centro commerciale I Portali. E gratuito sarà anche il deposito delle bici. Alla domanda su quanto costerà l’evento, il tesoriere non si sbilancia e, su nostra richiesta, si limita a specificare soltanto l’obiettivo di incasso: qualsiasi cifra superiore ai 900 mila euro sarà positiva.Per quanto riguarda invece le spese per lo spazio, il tesoriere non va oltre a specificare che saranno applicati i canoni comunali previsti per l’occupazione di suolo pubblico.Tra le prime anticipazioni venerdì 29 settembre il pubblico potrà incontrare il giornalista Sigfrido Ranucci, conduttore della trasmissione d’inchiesta ‘Report’, mentre il 31 agosto l’appuntamento sarà con il teologo Vito Mancuso (alle ore 18.30) e Nicola Zingaretti (alle ore 21.00).Martedì 2 settembre sarà invece la volta dell’attrice e scrittrice Chiara Francini e del sindaco di Modena Massimo Mezzetti, mentre la sera seguente, martedì 2 settembre, previsto un incontro con Laura Boldrini.La politica terrà banco anche giovedì 4 settembre, con la partecipazione di Pierluigi Bersani e Marco Furfaro, mentre il 5 settembre in programma la storica e conduttrice Michela Ponzani. Sabato 6 settembre si discuterà di Europa con gli europarlamentari Stefano Bonaccini, Ilaria Salis e Antonio Decaro, mentre domenica 7 settembre, alle ore 10.00, si terrà la Pastasciutta antifascista per celebrare l’80° della Liberazione, mentre alle ore 21.00 dialogheranno i parlamentari Francesco Boccia e Federico Fornaro.Martedì 9 settembre previsto l’incontro con lo scrittore Carlo Lucarelli, mentre mercoledì 10 settembre sarà il momento del presidente della Regione Michele de Pascale. Mercoledì 11 settembre in programma un dialogo tra il giornalista Massimo Giannini e Gianni Cuperlo, e infine, il 12, 13 e 14 settembre sarà il momento della Festa nazionale della legalità, una tre giorni di approfondimento e impegno per la lotta alle mafie.Nutrito come di consueto la proposta degli spettacoli: si inizierà con il sorriso, con lo spettacolo comico di Paolo Migone il 21 agosto, mentre il 22 sarà la volta della musica, con il concerto degli Statuto, cui seguirà, il 23, il tributo a Manu Chao dei KK5, e quello ai Queen, il 24, con l’esibizione dei Killer Queen.Il 26 agosto ancora comicità con Duilio Pizzocchi, seguito, il 27, dal tributo a De Andrè e PFM dei Damadorè. Il 28 agosto andrà in scena Vito, con ‘L’altezza delle lasagne’, mentre il 29 sarà la musica di Cisco ad animare il palco della Festa, seguita, il 30, dalle note del Duo Bucolico. A chiudere in bellezza il mese, il tributo al sound degli anni 80 dei 380 Volt.A inaugurare il mese di settembre, martedì 2, sarà il concerto di Manuel dei Subsonica, che il 3 cederà il palco a Filippo Graziani, seguito, il 4 settembre, dallo spettacolo di Niccolò Fettarappa e, il 5, dalle Bambole di Pezza. Sarà invece il tributo a Battisti dei Figli dei fiori di pesco il protagonista della serata musicale del 6 settembre, mentre il giorno successivo, 7 settembre, si esibirà il Ginevra Di Marco Quartet. Se il 9 il pubblico potrà assistere al concerto di Alberto Bertoli, il 10 settembre sarà il momento del teatro di Paolo Rossi, mentre l’11 saranno Andrea Barbi e Marco Ligabue a dividersi il palco, seguiti, il 12 settembre, dal concerto dei Punkreas. Il 13 settembre sarà invece il momento del rapper Murubutu, per poi chiudere, il 14, con il tributo a Vasco dei NSMGA.Nella foto, sa sinistra Walter Reggiani, Marcello Mandrioli, Chiara Ferrari, Marika Menozzi e Susan Baraccani