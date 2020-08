Pelloni (Lega): 'Post-covid, trasporti scolastici a rischio'

“Ad oggi non c'è garanzia che il trasposto scolastico ci sia per tutti con le nuove regole post Covd”. Così il consigliere regionale della Lega Simone Pelloni che è intervenuto in Commissione regionale scuola. “Rispetto a chi, come il presidente Bonaccini, aveva annunciato il trasporto gratis fino a 14 anni, ora ci troviamo di fronte alla mancanza di mezzi con cui i ragazzi potranno andare a scuola. A Modena, ad esempio, mi risulta che manchino 120 autobus e un centinaio di autisti per garantire le corse necessarie secondo le regole del post Covid. Considerando poi che, per la fascia di età tra i 3 e i 14 anni parliamo del diritto allo studio, mi sembra chiara la grave violazione che rischiamo di fare nei confronti della popolazione scolastica, violazione che il Governo centrale scaricata sugli enti locali”. Pelloni si è poi soffermato sul tema dei test sierologici a chi sarà chiamato sia il personale docente che quello ausiliario. “Due riflessioni su questo punto: non credo – ha detto Pelloni - che si possa obbligare il personale a sottoporsi ai test sierologici che sono invasivi e che, comunque, presuppongono una procedura di verifica lunga: l'autoisolamento in caso di positività, perdipiù senza alcuna tutela lavorativa per il periodo in cui si rimarrà lontano dal posto di lavoro, e poi il successivo tampone di verifica. Meglio abbracciare la sperimentazione già attivata dall'Ausl di Treviso che con un test rapido da 12 euro restituisce l'esito definitivo in sette minuti. In ogni caso – ha concluso Pelloni – siamo in netto ritardo con la riapertura delle scuole: non credo che per allora tutto il personale sarà stato sottoposto ai controlli sanitari”.