Piano Seta, la Cgil: 'I soci erano vincolati alla non divulgazione'

'Senza incremento in termini reali delle risorse disponibili purtroppo non sussistono le condizioni di sostenibilità economico-finanziaria per realizzare gli interventi ipotizzati'. Con questa frase, messa nero su bianco nel famoso 'Piano di rilancio del servizio' consegnato da Seta ai sindaci (qui) l'azienda di trasporto pubblico certifica l'impossibilità di parificare i contratti degli assunti dopo il 2012 con quello degli autisti 'anziani', così come la mancata copertura per nuove assunzioni (tra il 2021 e il 2024 Seta ha perso 23 autisti tra nuovi ingressi e dimissioni). Parliamo di un costo che la Cisl ha stimato (con una nota ufficiale di due settimane fa) vicino al 4 milioni di euro, ma che Seta, come recitano le 39 pagine del Piano, non è in grado di mettere in campo.

Sul fronte 'lavoratori' l'unica concessione sono i famosi 600mila euro per i buoni pasto, portati a 8 euro. Insomma, con questo quadro, la promessa di ripristinare entro settembre i servizi tagliati, vista l'assenza di fatto di personale sufficiente, assomiglia più a una chimera.

Il Piano non è ancora stato diffuso dall'azienda e tantomeno dal Comune di Modena, ma quello che è trapelato non è stato smentito. Il 25 febbraio il documento verrà presentato dalla azienda ai sindacati (che teoricamente, salvo rapporti amicali con qualche amministratore, non dovrebbero averlo visto) e così, date queste premesse, la Filt Cgil di Modena interviene innanzitutto per censurare le indiscrezioni.

'Ci stupiscono queste indiscrezioni – afferma Alfonso De Gregorio della Filt Cgil - visto che i soci pubblici a conoscenza del Piano di rilancio erano vincolati alla non divulgazione, mentre le parti sociali sono state convocate dai vertici Seta il prossimo 25 febbraio per la presentazione del Piano. Le fughe in avanti non aiutano in questa fase delicata la discussione e il confronto per dare risposte ai lavoratori di Seta”.La Filt Cgil ribadisce poi 'che se sono fondate le anticipazioni, la mancanza di risorse fa sì che non ci sia un vero piano di rilancio e soprattutto che non ci sia attrattività verso il lavoro in Seta, sia nelle mansioni di autista che nelle altre. Ma le risorse per Seta chi deve metterle? I corrispettivi regionali trasferiti a Modena sono storicamente inferiori a quelli delle altre provincie emiliano-romagnole, e questo disequilibrio non permette né di risolvere il problema delle turnazioni disagiate per gli autisti, né di dare risposte economiche allo stesso personale, visto che mediamente un autista guadagna circa 1.400 euro stando impegnato anche fino a 13 ore e 30 minuti in una giornata'.La Filt Cgil chiede agli Enti Locali modenesi e alla Regione Emilia Romagna che si intervenga rapidamente a risolvere lo storico problema di sottofinanziamento del trasporto pubblico locale anche in vista delle gare di assegnazione del servizio a partire dal 2027. 'Siamo fortemente preoccupati – conclude il dirigente sindacale - che dietro questo sottofinanziamento del trasporto pubblico locale, possano esserci ripercussioni su Seta con l’idea di svendere Seta a grossi competitor europei'.