Piano Urbanistico Generale, la bocciatura Lega

'Dov’è la città green, sana e antifragile che costituisce una delle 5 aree di indirizzo del piano? E’ forse in una mobilità ferma a 30 anni fa? Nei grandi progetti di connessione come la complanarina promessa nel 2014 e ancora nel cassetto? Nell’inceneritore condannato a funzionare e ad inquinare fino al 2034, nonostante la propagandistica e per ora a fatti vuota adesione del comune alla rete rifiuti zero? In un trasporto pubblico fallimentare, fermo alla gomma e di fatto non adeguato alle sfide di una città chevorrebbe essere europea e universitaria? A quando il riassetto del TPL? Come si fa a credere alle promesse di chi quelle promesse e quegli impegni non li ha mantenuti per decenni?!“Ilattacca con una serie di domande l'intervento a commento del Piano Urbanistico presentato dalla giunta nell'ultimo consiglio comunale e 'assunto' dal Consiglio stesso a maggioranza, pur con il voto contrario di di Lega, Movimento 5 stelle, Forza Italia e Fratelli d'Italia-Popolo della famiglia.'Ancora una volta il Partito Democratico respinge tutte le proposte costruttive della Lega inconsiglio comunale solamente perchè fatte dall'opposizione e questo è profondamentesbagliato oltre che a fare male alla nostra democrazia' - prosegue il Consigliere Moretti.'Abbiamo presentato tre mozioni al Piano Urbanistico Generale sulla riduzione del consumo del suolo e rigenerazione urbana, sul sostegno alle attività agricole e per una maggiore tutela delle nostre falde acquifere ma purtroppo, come spesso capita in consiglio, il PD ha bocciato tutte le nostre proposte.Sull'ambiente, come anche sulla sicurezza, il PD non ascolta nessuno e i risultati sono sottogli occhi di tutti come testimoniano le recenti classifiche del Sole 24 che vedono purtroppola nostra città in fondo a tali classifiche” afferma ilIl Vicecapogruppo Giovanni Bertoldi aggiunge:“Partiamo da un acquedotto colabrodoche disperde lungo il suo percorso circa un terzo dei prelievi dai pozzi, infatti buona partedelle tubazioni sono vecchie e ancora in eternit. Ricordo che la legge 257/92 prescrive lamanutenzione e la sostituzione con materiale idoneo delle condutture in cemento amiantoa seconda del grado di deterioramento. Inoltre i dati a nostra disposizione mostrano carenzepreoccupanti sui livelli di falda e sulle qualità delle acque che contengono”.Prosegue“ le impresenecessitiamo di infrastrutture, servizi e risposte rapide chiare e veloci ma fino ad oggi troppospesso i tempi burocratici sono stati incompatibili con le velocità decisionali necessarie percompetere nel mondo globalizzato di oggi. Senza contare che ci dobbiamo preparare agliobblighi imposti dalla “transizione ecologica”, di cui abbiamo già i primi effetti sulle bollettedel gas e dell'energia elettrica, e che causerà inizialmente la perdita di tantissimi posti dilavoro'Nella foto, il consigliere Lega Moretti con il Capogruppo Alberto Bosi