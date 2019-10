Piccinini (M5S): 'Umbria, alleanza in vitro col Pd è fallita'

L'esperimento 'in vitro' dell'alleanza Pd-M5s in Umbria 'è fallito'. Un'esperienza di cui comunque 'fare tesoro' in Emilia-Romagna, dove 'le elezioni sono alle porte'. A dirlo è la consigliera regionale 5 stelle Silvia Piccinini, che sui social commenta l'esito del voto di ieri nella Regione del centro Italia guardando alle elezioni del prossimo 26 gennaio in Emilia-Romagna. 'Chi in questi giorni ci ha messo la faccia e si è speso per dare all'Umbria e ai suoi cittadini una prospettiva nuova e futuro diverso, va ringraziato- premette Piccinini - ma oggi c'è un dato di cui dobbiamo prendere atto e con cui fare i conti, che ci dice chiaramente che quell'operazione è nata in vitro ed è fallita'.Intanto, sottolinea l'esponente M5s, 'le elezioni in Emilia-Romagna sono alle porte. Facciamo allora tesoro dell'esperienza appena passata e affrontiamo questo appuntamento rinsaldando prima di tutto quel legame con i territori, che da quando siamo al Governo, anche per una serie di difficoltà fisiologiche, si è allentato'. Piccinini lancia quindi un messaggio al Movimento.'Anche tra di noi dobbiamo avere chiaro l'orizzonte politico a cui vogliamo tendere, se vogliamo essere compresi dai cittadini', avverte. E rivendica: 'La nostra azione in Regione non si è ancora esaurita, abbiamo obiettivi ambiziosi da portare avanti, come solo l'M5s sa fare'. Ma, aggiunge Piccinini, 'sia chiaro che per farlo è necessario fare squadra a tutti i livelli, a partire da quelli più alti con cui fino ad oggi abbiamo faticato (molto, troppo per la verità) a interfacciarci'. E poi, conclude la consigliera M5s, 'in 10 anni quante volte ci hanno dato per morti? Il momento è difficile, ma non daremo loro questa soddisfazione nemmeno questa volta'.