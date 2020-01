Pizzarotti sgomita: un nome in giunta ma condiviso

Pizzarotti

. Ma il sindaco Federico, che si e' schierato apertamente col governatore uscente, non intende restare a guardare e rilancia con una proposta ai dem. 'Ora- scriva su Facebook- c'e' una cosa da fare nell'immediato: aiutare Stefano nella composizione della giunta. L'obiettivo e' formare la squadra piu' competente e forte possibile, espressione massima di tutti i territori dell'Emilia-Romagna'.Senza fughe in avanti, senza rivendicare primati. Sarebbe la prima volta che accade'. Passata l'euforia 'della grande vittoria contro il re dei populisti',mette poi a fuoco le dinamiche elettorali sul territorio, evidenziando tre aspetti. 'Il primo dato e' inconfutabile: Salvini voleva mandarci a casa. Dico noi, perche' noi stiamo nel centrosinistra. Ma a casa ci va lui con le pive nel sacco, il torrente a Parma e' rimasto inviolato', afferma il sindaco.Il secondo dato, continua il primo cittadino ducale e leader di Italia in comune, 'e' importante quanto il primo e non va taciuto: la destra avanza nella stragrande maggioranza dei Comuni della provincia (come nella stragrande maggioranza dei comuni regionali). Anzi, per la verita' avanza in tutti i Comuni meno che a Collecchio e a Parma'. Ma solo a Parma, evidenzia Pizzarotti, 'e questo e' il terzo dato, la destra e' stata sconfitta nettamente: loro al 42%, noi al 53%'. Tuttavia, avvisa il primo cittadino, anche se 'abbiamo battuto la paura e abbiamo vinto una delle battaglie piu' difficili, saremmo stupidi se pensassimo che sia finita qui. Siamo soltanto all'inizio, perche' la destra e' ancora forte'. Fronteggiare la destra, aggiunge Pizzarotti, 'non e' cosa semplice, la loro forza sta nella semplicita' del messaggio: arriva nelle case di tutti e stuzzica rabbia, risentimento e paura.Foto: Fabrizio Annovi