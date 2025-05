Platis (Fi): ‘Immigrazione fuori controllo, Camporota si dimetta’

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





‘L’ennesimo episodio di violenza avvenuto in città conferma, purtroppo, che l’immigrazione è ormai fuori controllo e che il modello di integrazione in salsa emiliana ha palesemente fallito. Di fronte ai risultati disastrosi di questi primi nove mesi, l’assessore Camporota dovrebbe trarre le dovute conseguenze e dimettersi’. È quanto dichiara Antonio Platis, vice coordinatore regionale di Forza Italia, intervenendo sull’ultimo gravissima violenza ai danni di un diciassettenne.

‘Degrado urbano e criminalità – prosegue Platis – sono due facce della stessa medaglia. La situazione in città è palesemente peggiorata, tanto da riportare più volte Modena all’attenzione della cronaca nazionale. L’errore originario è stato affidare la delega alla sicurezza al Prefetto in carica. Una scelta anomala, anche dal punto di vista formale, corretta successivamente alla nostra levata di scudi, posticipando la nomina in giunta di Camporota a metà agosto 2024.

Un ingresso annunciato dal sindaco Mezzetti come l’inizio di una fase di ‘politiche innovative’. Ma oggi, a distanza di mesi, ci chiediamo: cosa è davvero cambiato?’‘A Modena – attacca Platis – si è consolidata una gestione ambigua, che lascia irrisolte le criticità. I minori stranieri non accompagnati, ad esempio, vengono trasferiti spesso da un centro all’altro senza una reale presa in carico, mentre i servizi di salute mentale dell’Ausl appaiono come un rifugio di emergenza per tutte le criticità. Eclatante il caso di Magreta, dove l’autore dell’aggressione e della tenta violenza è stato trattato come un minore straniero non accompagnato nonostante fosse nota la presenza dei suoi familiari in città. Un paradosso che denuncia l’inefficienza del sistema e la scelta di certe autorità di girarsi dall’altra parte. Fino a quando non si avrà il coraggio di superare questo buonismo ipocrita – conclude l'azzurro Platis – i problemi resteranno irrisolti. Possiamo presidiare ogni angolo della città, ma senza un cambiamento culturale vero e un modello di integrazione nuovo non ci saranno risultati. A chi fugge da guerre e persecuzioni va data accoglienza e un’opportunità, ma chi non rispetta le regole deve essere messo davanti alle proprie responsabilità. Questa è la linea che dovrebbero tenere anche le amministrazioni locali’.