Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Policlinico di Modena svuotato, Mezzetti: 'Proposta costruita anche col presidente della Regione e con la rettrice'

Policlinico di Modena svuotato, Mezzetti: 'Proposta costruita anche col presidente della Regione e con la rettrice'

'In via del Pozzo un ospedale distrettuale cittadino con il suo pronto soccorso'. Ma il Dm del 2015 parla chiaro: perchè ci sia un Ps debbono esserci i reparti

2 minuti di lettura
'Noi non vogliamo chiudere nessun pronto soccorso sul territorio di Modena. Credo sia venuto il momento di fare chiarezza e sgombrare il campo da interpretazioni errate o falsità messe ad arte in giro, rispetto alla mia idea di riorganizzazione e ripensamento del sistema sanitario modenese: io voglio difendere la sanità pubblica'. Così il sindaco di Modena Massimo Mezzetti, torna con un video sui social sulla proposta di svuotamente del Policlinico di Modena.
Insiste Mezzetti - nonostante la marea di reazioni negative ricevute sui social che lo hanno costretto addirittura a bloccare i commenti in un precedente post - sull'idea che resterà in via del Pozzo un Pronto soccorso con ospedale distrettuale, ma come abbiamo pubblicato oggi il Decreto ministeriale del 2015 impone per la presenza di un pronto soccorso, la contemporanea presenza di Medicina interna, Chirurgia generale, Ortopedia, Anestesia. E quindi significherebbe, nel caso del Policlinico, confermare la duplicazione dei reparti rispetto al nuovo maxi ospedale di Baggiovara. Altro che 'falsità messe ad arte in giro'.

 

'Questa è una proposta pensata e costruita insieme al presidente della Regione, all'assessore regionale, alla rettrice di Modena, ai direttori generali delle aziende sanitarie di Modena, insieme a tanti professionisti, sono in campo da un anno 35 gruppi di lavoro che coinvolgono professionisti di Baggiovara e Policlinico - continua Mezzetti riferendosi in particolar modo alla rettrice Rita Cucchiara -.
Spazio ADV dedicata a Onoranze funebri Simoni
La filosofia si fonda su tre concetti essenziali: eccellenza, prossimità e reti. Se voi avete bisogno di una cura per una patologia complessa, cosa preferite? Curarvi vicino a casa o curarvi dal miglior professionista in circolazione? Credo che preferiate la seconda ipotesi, ed ecco che invece di cercare un professionista a Milano per una malattia grave al cervello, a Verona per la cura del Pancreas o a Firenze e Roma per curare i vostri figli e nipoti, noi vogliamo portare queste eccellenze a Modena. Per attrarle dobbiamo costruire strutture sanitare tecnologiche e moderne, cosa che oggi non garantisce nè il Policlinico, nè Baggiovara. Ecco perchè costruire un nuovo Policlinico di fianco a Baggiovara e in via del Pozzo far sorgere un ospedale distrettuale cittadino con il suo pronto soccorso'.

 

'Sono convinto che in medicina e in sanità non dobbiamo attendere che il cambiamento ci travolga, ma dobbiamo anticiparlo e governare i cambiamenti - chiude Mezzetti -. Parliamoci chiaro, possiamo raccontarci che siamo la migliore sanità del mondo, ma prima che gli scricchiolii aumentino e diventino una fragorosa caduta, dobbiamo anticipare i cambiamenti.
Con questa proposta di alto respiro guardiamo oltre il nostro naso'.
E infine il riferimento a Muzzarelli: 'Non abbiamo già deciso, qualcuno ha chiesto nelle sue interrogazioni finanche il piano trasportisco che ci può portare al nuovo polo ospedaliero, se avessimo già fatto questo allora davvero vorrebbe dire abbiamo deciso tutto. Io ho messo in campo una proposta ampiamente condivisa, discutiamone e dibattiamo tutti insieme e arriviamo a soluzione condivisa. Abbiamo bisogno di riflessione seria, come quella che ho proposto'.
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena Volley lancia la sfida: tra sfilata di stelle e amarcord, scatta la nuova stagione

Modena Volley lancia la sfida: tra sfilata di stelle e amarcord, scatta la nuova stagione

Modena, Policlinico svuotato, il Pd provinciale tergiversa e aiuta Mezzetti: 'Discutiamone in modo partecipato'

Modena, Policlinico svuotato, il Pd provinciale tergiversa e aiuta Mezzetti: 'Discutiamone in modo partecipato'

Policlinico di Modena svuotato, per il DM 2015 per mantenere il Ps occorre vi siano Medicina interna, Chirurgia generale, Ortopedia, Anestesia

Policlinico di Modena svuotato, per il DM 2015 per mantenere il Ps occorre vi siano Medicina interna, Chirurgia generale, Ortopedia, Anestesia

Modena, salvò un bimbo che soffocava: gli è stata consegnata l'effige della Bonissima

Modena, salvò un bimbo che soffocava: gli è stata consegnata l'effige della Bonissima

Policlinico svuotato, a Mezzetti critiche anche da sinistra. Trianni: 'Proposta da rivedere'

Policlinico svuotato, a Mezzetti critiche anche da sinistra. Trianni: 'Proposta da rivedere'

Modena, Vignali (Fi): 'Pronto soccorso a rischio, senza reparti Policlinico diventa struttura monca'

Modena, Vignali (Fi): 'Pronto soccorso a rischio, senza reparti Policlinico diventa struttura monca'

Spazio ADV dedicata a Smart Life Festival 2026
Articoli più Letti Sanità Modena, asse Altini-Mezzetti-De Pascale: addio Policlinico, Baggiovara duplicato

Sanità Modena, asse Altini-Mezzetti-De Pascale: addio Policlinico, Baggiovara duplicato

Modena, inseguimento e terrore in viale Italia: arrestato 21enne di origine tunisina: è ai domiciliari

Modena, inseguimento e terrore in viale Italia: arrestato 21enne di origine tunisina: è ai domiciliari

Elezioni a Pavullo e Finale Emilia: Iseppi e Malaguti, i due candidati di Fdi che i vertici meloniani temono

Elezioni a Pavullo e Finale Emilia: Iseppi e Malaguti, i due candidati di Fdi che i vertici meloniani temono

Modena, Fontana nuovo leader di Forza Italia: ‘A Giacobazzi era venuto meno il coraggio di attaccare la sinistra’

Modena, Fontana nuovo leader di Forza Italia: ‘A Giacobazzi era venuto meno il coraggio di attaccare la sinistra’

Articoli Recenti Sassuolo: tenta furto su auto in sosta, arrestato un 61enne

Sassuolo: tenta furto su auto in sosta, arrestato un 61enne

Modena, ecco perchè da medico dico che svuotando il Policlinico, il Pronto soccorso decadrebbe a Cau

Modena, ecco perchè da medico dico che svuotando il Policlinico, il Pronto soccorso decadrebbe a Cau

Carpi, esplode il caso del monumento a Focherini: 'Se il sindaco Righi è il progettista lo dica e spieghi perchè'

Carpi, esplode il caso del monumento a Focherini: 'Se il sindaco Righi è il progettista lo dica e spieghi perchè'

'Policlinico svuotato, la sanità deve restare vicina ai cittadini'

'Policlinico svuotato, la sanità deve restare vicina ai cittadini'