Policlinico di Modena svuotato, Mezzetti: 'Proposta costruita anche col presidente della Regione e con la rettrice'

Insiste Mezzetti - nonostante la marea di reazioni negative ricevute sui social che lo hanno costretto addirittura a bloccare i commenti in un precedente post - sull'idea che resterà in via del Pozzo un Pronto soccorso con ospedale distrettuale, ma come abbiamo pubblicato oggi il Decreto ministeriale del 2015 impone per la presenza di un pronto soccorso, la contemporanea presenza di Medicina interna, Chirurgia generale, Ortopedia, Anestesia. E quindi significherebbe, nel caso del Policlinico, confermare la duplicazione dei reparti rispetto al nuovo maxi ospedale di Baggiovara. Altro che 'falsità messe ad arte in giro'.
'Questa è una proposta pensata e costruita insieme al presidente della Regione, all'assessore regionale, alla rettrice di Modena, ai direttori generali delle aziende sanitarie di Modena, insieme a tanti professionisti, sono in campo da un anno 35 gruppi di lavoro che coinvolgono professionisti di Baggiovara e Policlinico - continua Mezzetti riferendosi in particolar modo alla rettrice Rita Cucchiara -.
'Sono convinto che in medicina e in sanità non dobbiamo attendere che il cambiamento ci travolga, ma dobbiamo anticiparlo e governare i cambiamenti - chiude Mezzetti -. Parliamoci chiaro, possiamo raccontarci che siamo la migliore sanità del mondo, ma prima che gli scricchiolii aumentino e diventino una fragorosa caduta, dobbiamo anticipare i cambiamenti.
E infine il riferimento a Muzzarelli: 'Non abbiamo già deciso, qualcuno ha chiesto nelle sue interrogazioni finanche il piano trasportisco che ci può portare al nuovo polo ospedaliero, se avessimo già fatto questo allora davvero vorrebbe dire abbiamo deciso tutto. Io ho messo in campo una proposta ampiamente condivisa, discutiamone e dibattiamo tutti insieme e arriviamo a soluzione condivisa. Abbiamo bisogno di riflessione seria, come quella che ho proposto'.