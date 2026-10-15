Policlinico di Modena svuotato, Mezzetti: 'Proposta costruita anche col presidente della Regione e con la rettrice'

'Noi non vogliamo chiudere nessun pronto soccorso sul territorio di Modena. Credo sia venuto il momento di fare chiarezza e sgombrare il campo da interpretazioni errate o falsità messe ad arte in giro, rispetto alla mia idea di riorganizzazione e ripensamento del sistema sanitario modenese: io voglio difendere la sanità pubblica'. Così il sindaco di Modena Massimo Mezzetti, torna con un video sui social sulla proposta di svuotamente del Policlinico di Modena.Insiste Mezzetti - nonostante la marea di reazioni negative ricevute sui social che lo hanno costretto addirittura a bloccare i commenti in un precedente post - sull'idea che resterà in via del Pozzo un Pronto soccorso con ospedale distrettuale, ma come abbiamo pubblicato oggi il Decreto ministeriale del 2015 impone per la presenza di un pronto soccorso, la contemporanea presenza di Medicina interna, Chirurgia generale, Ortopedia, Anestesia . E quindi significherebbe, nel caso del Policlinico, confermare la duplicazione dei reparti rispetto al nuovo maxi ospedale di Baggiovara. Altro che 'falsità messe ad arte in giro'.

'Questa è una proposta pensata e costruita insieme al presidente della Regione, all'assessore regionale, alla rettrice di Modena, ai direttori generali delle aziende sanitarie di Modena, insieme a tanti professionisti, sono in campo da un anno 35 gruppi di lavoro che coinvolgono professionisti di Baggiovara e Policlinico - continua Mezzetti riferendosi in particolar modo alla rettrice Rita Cucchiara -.La filosofia si fonda su tre concetti essenziali: eccellenza, prossimità e reti. Se voi avete bisogno di una cura per una patologia complessa, cosa preferite? Curarvi vicino a casa o curarvi dal miglior professionista in circolazione? Credo che preferiate la seconda ipotesi, ed ecco che invece di cercare un professionista a Milano per una malattia grave al cervello, a Verona per la cura del Pancreas o a Firenze e Roma per curare i vostri figli e nipoti, noi vogliamo portare queste eccellenze a Modena. Per attrarle dobbiamo costruire strutture sanitare tecnologiche e moderne, cosa che oggi non garantisce nè il Policlinico, nè Baggiovara. Ecco perchè costruire un nuovo Policlinico di fianco a Baggiovara e in via del Pozzo far sorgere un ospedale distrettuale cittadino con il suo pronto soccorso'.