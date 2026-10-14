Modena, Muzzarelli si scaglia contro l'idea di un 'addio al Policlinico' lanciata dal sindaco Mezzetti

'L’ipotesi di un nuovo Ospedale a Baggiovara con un investimento da 550 milioni di euro e il progressivo superamento del Policlinico rappresenta un sorprendente cambio di rotta rispetto alla rete ospedaliera provinciale. Se cambia tutto, serve chiarezza su eventuali nuovi atti regionali (se ci sono), sul destino della sanità provinciale e il massimo coinvolgimento delle istituzioni e dei cittadini. Scelte destinate a incidere profondamente sull’assetto della sanità modenese per i prossimi decenni credo debbano essere il risultato di una programmazione pubblica trasparente, fondata su dati verificabili, valutazioni tecnico-scientifiche e un adeguato confronto istituzionale, e non possano essere considerate già definite sulla base di dichiarazioni rese agli organi di informazione'. La critica alle parole del sindaco Massimo Mezzetti sul progressivo addio al Policlinico arriva dall'ex sindaco e attuale presidente della Commissione Sanità, Gian Carlo Muzzarelli.





'Ho presentato quindi un’interrogazione per chiedere alla Giunta regionale e all’assessore competente se esistano atti regionali che abbiano avviato il processo raccontato oggi dal sindaco di Modena in un'intervista, ribaltando l’intero impianto a rete del sistema sanitario ospedaliero provinciale di Modena, se ci sia la consapevolezza che esiste un rischio reale di depotenziamento della rete ospedaliera provinciale nel suo complesso, quali siano le fonti di finanziamento e se la Regione intenda aprire una discussione pubblica con la comunità modenese al riguardo - afferma Muzzarelli -.

Chiedo anche chiarezza sul futuro del Pronto Soccorso di via del Pozzo (che da decreto ministeriale richiede reparti adeguati in Ospedale, disponibili h24) e sull’impatto che il nuovo Ospedale avrebbe sulla rete provinciale (Può indebolire di fatto anche strutture ospedaliere vicine come quelle di Sassuolo e Carpi? L’Hub Policlinico è destinato a essere sostituito per tutta l’area Nord da Carpi, e nel caso il dimensionamento previsto per il nuovo Ospedale di Carpi risulta congruo o sottodimensionato per la nuova funzione?). Rilevo inoltre che il nuovo Ospedale di Baggiovara avrebbe profondi implicazioni sociali, economiche e urbanistiche, oltre che sanitarie. Ricordo ad esempio che la rete filoviaria della città di Modena è stata prioritariamente tarata sulla accessibilità ai servizi del Policlinico'.