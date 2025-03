Polizia locale di Modena, Alberto Sola è il nuovo comandante

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il Comune di Modena ha scelto il nuovo comandante della Polizia locale. La notizia è stata appresa in anteprima da La Pressa. Il prescelto è Alberto Sola, 52 anni, attuale dirigente regionale Responsabile area fabbisogni e reclutamento. Sola è stato anche comandante dell’Unione comuni Bassa Reggiana e in precedenza dei Comuni dell’Unione del Frignano.

Originario di Vignola e residente a Guiglia, Sola è stato funzionario in Regione, dal 1995 al 2007, aveva invece lavorato prima a Rubiera e poi a Modena, fino a diventare ispettore.

La giunta Mezzetti sostituisce quindi Valeria Meloncelli che aveva assunto l’incarico ad interim, dopo il mancato rinnovo di Roberto Riva Cambrino, e che si appresta ad andare in pensione il 30 marzo. Da notare che il primo aprile assumerà ufficialmente l'incarico anche il nuovo direttore generale, in sostituzione della Meloncelli, Lorenzo Minganti.

g.leo.