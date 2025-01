Polizia locale Modena, ecco il bando per il nuovo comandante

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il contratto di lavoro del nuovo comandante avrà decorrenza entro 20 giorni dallo svolgimento del colloquio e terminerà alla data di scadenza del mandato del sindaco, con proroga di 180 giorni 'al fine di consentire la realizzazione delle attività amministrative, finanziarie e gestionali dell'Ente'.

'La selezione sarà effettuata da apposita Commissione che potrà essere integrata da uno psicologo o da un esperto nelle procedure selettive con competenze specifiche nella valutazione attitudinale - si legge nella delibera -. La Commissione effettua una preselezione attraverso un esame comparativo dei curricula vitae, al fine di identificare i soggetti da convocare per sostenere il colloquio di valutazione. La Commissione procederà, prima dell'inizio della valutazione dei curriculum vitae, a stabilire i criteri di dettaglio per la valutazione degli elementi di competenza e professionalità richiesti dal presente avviso per la ripartizione del punteggio. La Commissione potrà procedere alla valutazione anche in presenza di una sola domanda ove questa sia ritenuta qualificata ai fini dell'eventuale nomina'.La valutazione del curriculum vitae avverrà in base a:

esperienza lavorativa con particolare riferimento alle funzioni della posizione lavorativa da ricoprire e, nello specifico, rispetto ai servizi di Polizia Locale o di altre forze di polizia;

esperienze gestionali e manageriali, tenuto conto anche delle risorse umane e finanziarie eventualmente amministrate che dovranno essere specificatamente indicate nel curriculum vitae per essere valutate;

servizio prestato presso Enti o pubbliche amministrazioni, tenuto conto della complessità e dell'articolazione della struttura organizzativa presso la quale sono state svolte le funzioni;

elaborazione, coordinamento e realizzazione di progetti significativi e rilevanti nell'Ente di appartenenza.

'Per ciascuna posizione saranno ammessi ai colloqui con la Commissione i 5 candidati che nella valutazione del curriculum avranno riportato il punteggio più alto tenuto conto che verrà valutato esclusivamente ciò che il candidato ha dichiarato nel curriculum vitae.in modo chiaro, completo ed esaustivo. In caso di parità di punti nell'ultima posizione utile per l'ammissione al colloquio, saranno ammessi tutti i candidati che hanno ottenuto il medesimo punteggio. Il colloquio è finalizzato alla individuazione dei candidati idonei da proporre al sindaco per la scelta finale del dirigente da incaricare'.