Ponte sul torrente Scoltenna, manutenzione ultimata

In particolare, sono state effettuate le prove di carico del ponte, nella giornata di giovedì 9 marzo che hanno comportato la chiusura della strada provinciale 4 fondovalle Panaro durante la mattinata e successivamente il ponte è stato aperto al transito definitivamente.Per il presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia «la sicurezza dei ponti è fondamentale per garantire collegamenti efficienti e rapidi e la conclusione di questo intervento, iniziato tre anni fa, testimonia l’impegno costante della Provincia sulla viabilità. Ringrazio i tecnici, che quotidianamente hanno lavorato con dedizione e competenza per arrivare a questo risultato, anche in anni difficili come quelli appena trascorsi, ma che non hanno mai visto venir meno il proprio impegno costante per i cittadini modenesi.Ringrazio poi i sindaci e le amministrazioni comunali coinvolte, che hanno sempre collaborato attivamente anche nelle fasi operative di maggior disagio, in cui abbiamo dovuto limitare la circolazione».L'intervento, iniziato del 2019, ha comportato un investimento complessivo di oltre due milioni di euro in parte finanziati dalla Provincia e realizzato dalla ditta Stradedil srl di Palagano, ed ha previsto il rinforzo delle pile, il ripristino delle strutture di appoggio dell'impalcato e la manutenzione con vernici speciali, nonché il miglioramento sismico della struttura con nuovi giunti di dilatazione e ripristini.Realizzato nel 1964 alla confluenza del torrente Scoltenna con il torrente Leo, il ponte sullo Scoltenna è lungo 200 metri ed è composto da sei pile e due spalle laterali.