Pranzo di Natale solidale: Bonaccini consegna i pasti ai bisognosi

Consegnati oggi, in occasione del Natale, oltre 200 pasti caldi in tutta la città di Modena grazie ai volontari di AVPA Croce Blu, che dal 1998 rendono possibile questa iniziativa a favore degli anziani soli e delle persone in situazioni di disagio.Con “Distanti ma uniti”, il pranzo di Natale che il centro commerciale La Rotonda e Conad Nord Ovest regalano a chi ha più bisogno di vicinanza e sostegno, i volontari di Croce Blu hanno consegnato direttamente a domicilio i piatti della tradizione natalizia modenese preparati dallo chef Max Telloli.Attori dell’iniziativa il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, la consigliera regionale Francesca Maletti, la senatrice Enza Rando e il presidente di Legacoop Nazionale Mauro Lusetti, il sindaco di Modena Muzzarelli e il prefetto Camporota.'C’è chi il Natale non può trascorrerlo in famiglia ma è solo e lontano da affetti e amicizie.Un vuoto colmato da associazioni di volontariato, laiche e religiose, come la Croce Blu di Modena che ogni anno consegna a domicilio il pranzo di Natale a chi è solo - afferma Bonaccini -. Oggi, come ogni anno, insieme al sindaco Muzzarelli ed al prefetto Camporota, li ho voluti ringraziare personalmente. Perché è a gente come loro che tutti noi dobbiamo tanto. Buon Natale a tutti'.'Questo pranzo speciale è un esempio di condivisione e fratellanza per tutti i modenesi. Cambiano le modalità con cui svolge, ma non la ricetta buona e semplice al cuore dell’iniziativa: essere una comunità e agire affinché nessuno sia lasciato solo. Siamo felici di rinnovare il nostro sostegno e ci uniamo al lavoro di tutti i volontari che rendono possibile quella che è diventata una vera e propria ricorrenza cittadina' - afferma Giovanni Megali, direttore dell’ipermercato Spazio Conad.