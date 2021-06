Primarie Bologna, Conti a Lepore: 'Basta bugie, devi scusarti'

'Bugie' e 'attacchi personali' che 'non possono essere tollerati'. Per questo 'mi aspetto delle scuse, perchè le parole hanno un peso'. E' il messaggio spedito questa mattina da Isabella Conti, sindaca di San Lazzaro e candidata alle primarie del centrosinistra di Bologna, nei confronti del suo avversario, l'assessore Matteo Lepore, che domenica ha parlato di 'associazioni di categoria che non applicano i contratti di lavoro' che sostengono la corsa di Conti alle primarie. Parole di fronte alle quali la sindaca ha già minacciato querela. E oggi lancia un ultimatum a Lepore, con un video pubblicato sui social. 'E' arrivato il momento di cominciare a distinguere tra le questioni politiche, le divergenze di pensiero dal punto di vista politico, e gli attacchi personali - avverte Conti, rivolgendosi direttamente all'assessore - hai fatto attacchi personali che ledono la mia onorabilità e che gettano ombre sul mio operato, dicendo cose false. Hai detto delle bugie, che vanno contro a quello che è stato il mio lavoro di sempre, perchè da sempre mi sono battuta per anteporre l'interesse pubblico davanti a qualunque tipo di interesse di parte o privatistico e soprattutto mi sono sempre battuta per tutelare i diritti dei lavoratori, nei bandi che l'ente pubblico fa e nei contratti di lavoro'. Quindi, insiste Conti, 'hai detto cose false, non vere, hai detto bugie e menzogne. E siccome le parole hanno un peso, mi aspetto da te delle scuse. Devono arrivare delle scuse, perchè le bugie non possono essere tollerate, soprattutto perchè questi sono attacchi personali e non politici. E' ora che cominciamo a capirne la differenza'. Poi affonda il colpo: 'Siccome ti candidi per fare il sindaco di Bologna, bisogna prendersi la responsabilità di quello che si dice, perchè le parole hanno un peso'.