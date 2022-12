'Privatocrazia e sanità': domani convegno a Modena con Crisanti

'Privatocrazia e sanità', è questo il titolo del convegno che si terrà domani alle 17 presso la Sala Ulivi di via Ciro Menotti a Modena promosso da Modena Volta Pagina, Assomed, M5S e Medicina democratica.Parteciperanno oltre all’autrice del libro “Privatocrazia”, Chiara Cordelli, anche il virologo Andrea Crisanti, oggi senatore Pd, Aldo Gazzetti, economista sanitario, Mariolina Castellone, ricercatrice CNR e vice presidente del Senato, Pierino Di Silverio, segretario Nazionale ANAAO, Mario Iavazzi, Cgil Sanità Privata e i medici Gianluigi Trianni, Pierluigi Calandra, di Modena Volta Pagina, Luca Negrogno, Medicina Democratica, Giovanni Silingardi, M5S e Nildo Benuzzi, MVP.'Se un tempo governare le attività dello Stato e degli stessi Comuni significava per gli esecutivi anche spendere ed amministrare direttamente, ora equivale a delegare al privato la gestione della cosa pubblica. Servizi pubblici quali sanità, istruzione, assistenza, trasporti ecc. con la scusa della maggiore efficienza sono gestiti dai privati.Esemplare il caso della Sanità, dove la pandemia del Covid ha messo in evidenza la distruttività ed iniquità di queste scelte politiche dando prova dell’inefficienza ed anche dell’ingiustizia sociale a sui conducono i servizi privatizzati - afferma in una nota Modena Volta Pagina -. Anche a Modena, come nel resto d’Italia, emergono ogni giorno di più i limiti della privatizzazione dell’istruzione (si pensi alle scuole d’infanzia e dei nidi), dell’assistenza (esempio eclatante il fallimento delle politiche locali di assistenza per i non autosufficienti nelle Case Residenza Anziani – CRA) e, soprattutto, della Sanità che regge solo per l’impegno degli addetti ma che sempre più scricchiola inducendo al proliferare dell’uso della Sanità privata'.Oggi nella Conferenza Stampa di presentazione del Convegno, Elena Pasetti, segretaria E-R dell’ANAAO-Medici Dirigenti, ha parlato di una lenta agonia del Sistema Sanitario Nazionale che anche in Emilia-Romagna va velocemente degradandosi mentre la Costituzione parla di diritto alla salute universale per tutti.

Tutti dovrebbero accedere allo stesso livello di cura e di prevenzione che oggi è sempre meno garantito. La Pasetti ha affermato: “Pubblico è bello perché uguale per tutti, mentre ormai welfare ed assistenza territoriale stanno diventando parole immaginifiche”.



Gianluigi Trianni di Medicina Democratica e di Modena Volta Pagina, ha citato quanto prevede la Carta Costituzionale che viene progressivamente vanificato dalle attuali politiche di privatizzazione e di sotto finanziamento delle risorse per la Sanità Pubblica. 'Lo stesso Comune di Modena - ha proseguito Trianni - continua ad attuare scelte, come la vendita delle farmacie già comunali, finite nelle mani di una multinazionale francese, che ha indebolito le potenzialità del welfare locale, per non parlare della delega al privato, cooperativo e comunque privato, nell’assistenza residenziale (CRA) per gli anziani. Ovviamente anche l’allungamento delle liste di attesa anche per semplici servizi di diagnostica non fanno che spingere i cittadini all’uso dei servizi privati'. Concludendo Trianni si è augurato che i sindacati dei lavoratori sposino la causa della ripubblicazione sanitari pubblici abbandonando le logiche contrattualistiche del welfare aziendale che indeboliscono ulteriormente il SSN.

Sulla stessa linea gli interventi di Nildo Benuzzi, presidente di Modena Volta Pagina e di Giovanni Silingardi, capogruppo in Comune del M5S. Nelle loro parole l’amarezza di vedere un Comune che si dichiara di Sinistra e che invece continua nelle logiche liberiste di privatizzazione di ogni servizio comunale. Una privatizzazione che 'mette a rischio la legittimità dello Stato democratico stesso, allargando le disuguaglianze e compromettendo la ragione fondamentale per la quale lo Stato esiste'.

È per queste motivi che Modena Volta Pagina e M5S hanno concordato di promuovere insieme il Convegno nazionale.