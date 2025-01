Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Ieri l’altro ho presentato una mozione urgente in Consiglio Comunale sull’unificazione delle Aziende sanitarie modenesi (Asl e Aou), come forma di razionalizzazione indispensabile per riuscire a migliorare il sistema sanitario modenese che fa acqua da tutte le parti. Era uno dei cavalli di battaglia del mio programma, ma è anche quello che ragionevolmente sta avvenendo con il consenso della Regione Emilia-Romagna in quel di Ferrara e Parma. Altra via d’uscita dal disastro sanitario modenese cronicizzato, costellato dalle lunghissime liste d’attesa, dalla duplicazione di funzioni nei grandi Ospedali, dallo scarso ruolo del Dipartimento delle Cure Primarie dell’AUSL, dall’Assistenza domiciliare e dalle Cure Palliative, dalla debolezza del territorio e dei piccoli Ospedali, dalla mancanza di percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali (PDTA) per disabili, nonchè dagli sprechi economici, nel breve tempo non se ne vede'. A parlare è la Maria Grazia Modena, capogruppo di ModenaxModena.

'Oggi, leggo su un quotidiano un’ipotesi, che pare circoli a livello dell’assessorato alla Salute pubblica della Regione ancora più rivoluzionaria di una unificazione, addirittura, fra le Ausl di Modena e Reggio, come avvenuto negli anni scorsi per quattro comuni romagnoli. Una tal ipotesi, mai prima sentita, che coinvolgerebbe due città che fino ad ora, a parte l’Università, non hanno mai messo nulla in comune, apparsa così all’improvviso in coincidenza della mia mozione urgente, mi fa maliziosamente pensare più ad un’azione di disturbo, depistaggio, bluff che ad una vera e propria proposta. In ogni caso, ragionando a freddo, non lo escluderei come risultato finale di un processo sicuramente lungo e faticoso di trattativa e collaborazione tra i due capoluoghi, ma se questo mai dovesse avvenire non potrà che essere costruito sulle radici di una sanità modenese rinnovata e funzionante a dovere cosa che, ribadisco, potrà avvenire solo attraverso la semplificazione e unificazione delle due aziende locali. D’altra parte il processo di unificazione, già avviato a Ferrara e Parma, è conseguenza del fallimento delle aziende ospedaliere sanitarie nel regolare i rapporti con le università locali, che sono colonne portanti del sistema sanitario nazionale e del suo continuo necessario sviluppo e innovazione' - chiude la Modena.