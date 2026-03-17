Dilettanti, cambiano altre panchine: Modonesi al Colombaro

Il Baiso Secchia ha esonerato mister Lorenzo Baroni, che ha dichiarato in merito al suo esonero: ‘Mi sono ritrovato con una marea di problemi e una parte del gruppo che faticava a reggere i miei metodi, quindi dopo ho dovuto un po’ modificare il mio modo di allenare, il mio modo di approcciarmi. Diciamo che ci sono state tante difficoltà in questa stagione. Nelle ultime due partite il nostro rendimento è stato al di sotto delle nostre possibilità, anche se comunque gli avversari Castellarano e Masone sono due squadre di altissimo livello in Promozione. La difficoltà delle partite c’era, purtroppo non siamo riusciti a prenderci qualche punto che ci avrebbe permesso di avere una classifica più tranquilla’.

Prima categoria

La sconfitta interna di domenica contro il Nonantola è costata la panchina a Carmine Perziano, esonerato dal Colombaro: ‘La società esprime

la propria gratitudine al tecnico per i risultati ottenuti e per l’impegno profuso, in particolare per la vittoria del campionato Juniores della scorsa stagione. Gli auguriamo il meglio per il futuro, sia a livello personale che professionale’. Contestualmente, il Club comunica di aver deciso di

affidare la guida tecnica della prima squadra a Luca Modonesi (ex Solignano).

Juniores

Dopo le dimissioni dI mister Maurizio Napolitano, alla guida della juniores della Virtus Castelfranco c'è ora Claudio Lasagni, il preparatore atletico della prima squadra.

Matteo Pierotti