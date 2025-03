Proposta PD: dare i nuovi nati solo il cognome della madre

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Dario Franceschini, ex ministro della Cultura, presenterà nei prossimi giorni al Senato un disegno di legge che propone di attribuire ai figli esclusivamente il cognome della madre. Questo provvedimento intende rappresentare una sorta di 'risarcimento' per il trattamento ingiusto e discriminatorio subito dalle donne nel corso dei secoli, quando i figli hanno sempre portato il cognome del padre. La proposta è stata discussa oggi durante l'assemblea dei senatori del Partito Democratico, convocata per esaminare le proposte in discussione nella commissione Giustizia del Senato'. A renderlo noto Il corriere della sera che specifica come la proposta di Franceschini mirerebbe a superare le complicazioni derivanti dall'uso dei doppi cognomi o dalla scelta tra il cognome del padre e quello della madre.

Se tale legge venisse approvata (cosa che nei numeri attuali della politica e della rappresentanza parlamentare pare difficile possa accadere), i figli porterebbero unicamente il cognome materno.

Nella foto l'ex ministro PD Dario Franceschini