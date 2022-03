Protesta camionisti anti green pass, dichiarazione d'emergenza a Washington

La Polizia di Capitol Hill ha emanato una dichiarazione di emergenza ieri, 6 marzo, in risposta all'arrivo a Washington del convoglio di autotrasportatori e cittadini che manifestano contro gli obblighi di vaccinazione e le altre misure varate in risposta alla pandemia di Covid-19. La protesta, nata in Canada e battezzata 'convoglio del popolo', ha causato disagi al traffico alla periferia di Washington, e potrebbe protrarsi per almeno una settimana. La dichiarazione di emergenza consentirà alla Polizia di chiedere il sostegno della Guardia nazionale e di coprire i costi di vitto e alloggio legati alla mobilitazione straordinaria delle forze di sicurezza.