'Proteste biglietterie Seta, ho ascoltato i lavoratori, apriremo il tavolo'

Al termine del presidio di protesta organizzato questa mattina davanti alla stazione delle autocorriere e alle biglietterie, loro posto di lavoro, gli operatori delle biglietterie Seta, oggi in sciopero, avevano raggiunto simbolicamente la sede degli uffici dell'assessore ai lavori pubblici con delega al lavoro Andrea Bosi. Per esporgli direttamente le rivendicazioni. Chiamandolo addirittura dal cortile antistante, sotto la finestra del suo ufficio. Senza appuntamento e senza avvertire. Ma in quel momento l'assessore non c'era, fuori per cantieri ma di ritorno in ufficio nel corso di qualche ora. 'Se lo avessi saputo li avrei ricevuti subito volentieri' - ci conferma al telefono da noi contattato. I cantieri per la realizzazione del quarto braccio della rotatoria di Cittanova rappresentano un impegno. Ma la disponibilità rimane e l'incontro con i lavoratori è solo rimandato, di qualche ora. Appena si può.Richiesta oggi accolta dall'assessore comunale con delega alle politiche del lavoro: Incontro costruttivo. 'Ho garantito loro che l’amministrazione non intende ignorare la loro protesta. Convocheremo un tavolo con le organizzazioni sindacali el’azienda'. Primo obiettivo raggiunto, almeno per ora.Gi.Ga.