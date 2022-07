Provincia di Modena, Patrizia Roli confermata difensore civico

Patrizia Roli è stata riconfermata come Difensore civico della Provincia di Modena, nominata dal Consiglio provinciale di mercoledì 20 luglio, con nove voti favorevoli e le astensioni dei consiglieri Antonio Platis, Luigia Santoro e Stefano Venturini.Patrizia Roli, avvocato, ha ricoperto, la funzione di Difensore civico della Provincia dal 2016 ed è al suo terzo mandato, mentre in precedenza ha svolto l'incarico per l'Unione dei Comuni dell'Area nord dal 2000 al 2009 e in diversi Comuni modenesi.Il difensore civico della Provincia riceve il martedì, dalle ore 10 alle 15 tramite appuntamento, nella sede della Provincia in viale Martiri della Libertà 34 a Modena.Per fissare un appuntamento occorre telefonare al numero 059 200199 dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12.30, oppure tramite posta elettronica all'indirizzo difensore.civico@provincia.modena.it.'Compito del Difensore civico è garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione; su segnalazione o di propria iniziativa, può intervenire su abusi, disfunzioni, carenze e ritardi nei confronti dei cittadini, così come per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati' - spiega la Provincia.