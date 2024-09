Pug, Modena Volta Pagina plaude alla bocciatura dei 19 progetti

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

bocciatura senza riserve dei 19 progetti urbanistici che la Giunta Muzzarelli aveva fatto approvare al Consiglio comunale è un atto di giustizia sostanziale e di correttezza verso la città. Quei progetti, infatti, furono approvati dal precedente Consiglio Comunale senza nemmeno la possibilità che cittadini, comitati potessero vederli o valutarli nel merito come invece prevederebbe la legge.. Bocciandoli la Giunta Mezzetti, che ora comprende anche i 5Stelle, ha ripristinato questo inalienabile diritto ed anzi, molto eloquentemente, l’assessore all’urbanistica Carla Ferrari ha vincolato la valutazione di nuovi progetti ad un percorso partecipato dei cittadini che potrà evidenziare le loro esigenze e non farle dipendere dai soli interessi economici di qualcuno'.

Lo affermano i referenti della lista civica (non eletta in Consiglio Comunale) Modena Volta Pagina che, nel merito, sottolineano come 'gli stessi consiglieri di maggioranza che l’anno scorso avevano invece approvato i progetti hanno fatto ora buon viso a cattivo gioco e assentito all’inversione di rotta senza esplicite proteste, il solo consigliere Fabio Poggi PD, che ha sollevato una flebile critica alla scelta seppure senza grande convinzione e si è astenuto. La decisione e le parole dell’assessore Ferrari per il rinnovamento della politica urbanistica non potevano essere più perentorie: i nuovi progetti per la città dovranno basarsi su espliciti criteri di “rigenerazione urbana” e, soprattutto, di “interesse pubblico”, proprio come anche noi avevamo lungamente richiesto'.

In conclusione 'Modena Volta Pagina valuterà l’operato della nuova Giunta senza farsi condizionare dalla scelta con cui ha partecipato alla campagna elettorale, siamo interessati a verificare i cambiamenti di merito e di metodo con cui si interverrà e per questo oggi plaudiamo incondizionatamente a questo risoluta decisione che ripristina criteri di correttezza sostanziale che garantiscono l’interesse pubblico'.