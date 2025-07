Pulitanò (Fdi): 'La Regione Emilia Romagna si costituisca parte civile nella vicenda Amo'

La Regione Emilia Romagna si costituisca parte civile in eventuali procedimenti penali nella vicenda aMo, ovvero l'ammanco nei conti dell'Agenzia per la Mobilità di Modena (aMo).

A chiederlo è Fratelli d'Italia con una risoluzione a firma Ferdinando Pulitanò (primo firmatario) e Annalisa Arletti per i quali 'secondo quanto riportato da fonti di stampa locali, sarebbe stato accertato un ammanco superiore a 500.000 euro nei conti dell'Agenzia per la Mobilità di Modena (aMo), ente pubblico a totale partecipazione pubblica, i cui soci sono la Provincia di Modena e i 47 Comuni del territorio, e il presunto responsabile sarebbe un dipendente interno dell'ente, successivamente licenziato e denunciato dall'Agenzia a seguito di anomalie contabili rilevate internamente nel mese di aprile 2025 e che sembrerebbero protrarsi da 4 anni'.

Da qui la risoluzione per impegnare la giunta 'a tutelare il patrimonio pubblico e l'onorabilità delle Istituzioni, adottando tutte le azioni previste dalla legge in materia, in particolare quella di valutare la costituzione di parte civile nell'eventuale procedimento penale a carico di chiunque verrà imputato di reati riferibili ai fatti di cui in premesse'.

Nella foto l'ex amministratore unico di Amo Reggianini e l'attuale direttore Berselli