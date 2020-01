'Punto nascita Pavullo, Bonaccini senza vergogna: lo ha chiuso lui'

'Bonaccini senza vergogna: ha lavorato 5 anni per chiudere i Punti nascita e ora dice di volerli riaprire. Il 27 gennaio li riapriremo noi'. Così la candidata Lega Isabella Bertolini sull'ultimo annuncio di Bonaccini.



'La paura di perdere le elezioni fa promettere qualsiasi cosa a Bonaccini. A differenza dell’attuale presidente, noi possiamo affermare che appena saremo al governo della Regione riapriremo il punto nascita di Pavullo - afferma la Bertolini -. Il declassamento dell'ospedale della capitale del Frignano definito dal Pal, firmato dalle amministrazioni Pd, ha fatto dirottare a Sassuolo e a Modena la maggioranza dei parti, facendo scendere Pavullo al di sotto della fatidica soglia dei 500 parti con la conseguente chiusura del Punto nascita. Questa è realtà. A pochi giorni dal voto non è credibile l’ennesima promessa elettorale della sinistra. Nulla è stato fatto da Bonaccini e compagni per difendere i punti nascita della montagna e tanto invece è stato fatto per chiuderli. L'affidabilità di chi ha governato da sempre la Regione è pari a zero'.