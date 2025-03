Popolo della famiglia: 'Punto nascita Pavullo, il Pd si deve vergognare'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Come Popolo della Famiglia abbiamo concentrato tutta la campagna elettorale della nostra lista alle elezioni regionali del 2019 a sostegno della candidatura di Lucia Borgonzoni a sostegno della riapertura dei punti nascita chiusi in Regione Emilia-Romagna a causa delle scelte scellerate nazionali e territoriali della sinistra. Il Governatore di allora, Stefano Bonaccini, vedendo il rischio di crollo di consenso nelle zone rurali ed appenniniche che sarebbero le più colpite da questa scelta, disse l'ultimo giorno di campagna elettorale (a conferma della centralità elettorale della questione) che avrebbe fatto di tutto per mantenerli aperti. In particolare quello di Pavullo che riguarda la Provincia di Modena, sua terra d'origine'. A parlare Mirko De Carli, portavoce nazionale de Il Popolo della Famiglia.



'Ora Muzzarelli e Braglia, politici modenesi che vengono dalle terre appenniniche , con il loro silenzio-assenso non pongono alcuna pietra d'inciampo alla decisione (annunciata già in campagna elettorale) del Governatore De Pascale di chiudere tutti i punti nascita periferici compreso quindi quello di Pavullo. Questa contraddittorietà interna al Partito Democratico conferma la volontà della sinistra di governo di far finta di dare con una mano e di togliere veramente con l'altra. Quando accade a Pavullo è la rappresentazione plastica di una Regione dove la medicina del territorio e i presidi essenziali esterni al circondario urbano non sono più considerati necessari e vengono eliminati al fine di apportare tagli alle spese sanitarie presenti nel bilancio regionale - continua De Carli -. Per questo, ancora una volta, invitiamo i cittadini a rimanere uniti e compatti nel chiedere che ogni strada possibile venga percorsa affinché non si arrivi veramente alla definitiva chiusura del punto nascita di Pavullo, non escludendo mobilitazioni pubbliche o iniziative in Consiglio comunale e regionali che facciano capire alla sinistra di governo che questa scelta deve essere evitata per salvaguardare il benessere del territorio'.