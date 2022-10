'Punto nascita Pavullo, il Piano Ausl per riaprire non c'è, Bonaccini è sicuro di avere fatto tutto?'

'Il Presidente di Regione Bonaccini lunedì 11 luglio, a margine di un evento a Pavullo, incalzato dalle domande sulla riapertura del punto nascita promessa da lui stesso nella campagna elettorale delle elezioni regionali, aveva lanciato, anche a mezzo stampa, una sfida dichiarando: 'Sfido a trovare uno che mi dica che non ho fatto quello che ho promesso. Sui Punti nascita avevo promesso un piano di riapertura e il Piano c'è, siamo pronti a ripartire anche a Pavullo. Il problema è che il Ministero non da l'ok''. A ricordarlo Maria Cristina Bettini, referente del Comitato Salviamo l'Ospedale di Pavullo che a quelle dichiarazione ha tentato di dare fondamento cercando quegli atti necessari per supportarla.'A seguito di tale affermazione - prosegue - ho inoltrato accesso agli atti all'Assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini e allo stesso Presidente della Regione Bonaccini.In sostanza la normativa prevede che ogni richiesta di deroga all'apertura dei punti nascita e che le Regioni sono titolate ad inviare al ministero sia supportata anche da un Piano di adeguamento dell'Ausl. Ovvero, in soldoni, un piano su risorse umane e strumentali necessarie per potere garantire sul piano tecnico la riapertura in deroga ma nel rispetto di tutti gli standard di sicurezza.Tornando al punto nascite di Pavullo, chiuso, l'istanza avanzata da Maria Cristina Bettini al Difensore Civico per avere accesso ai documenti che la Regione le aveva di fatto negato, non rispondendo alla sua richiesta, è stata accolta. In attesa di avere risposta attraverso questo canale, la stessa è arrivata nel corso di un incontro che Bettini, a nome del Comitato Salviamo l'ospedale di Pavullo, ha avuto, proprio sulle prospettive per l'ospedale, venerdì 7 ottobre, con il Direttore Generale dell'Asl di Modena Petrini, la direttrice Sanitaria dell'Azienda Asl Bacchi ed il Direttore dell'ospedale di Pavullo, nonché Direttore del distretto sanitario Gabriele Romani. E' lei stessa a raccontarne i dettagli: 'Su mia incalzante domanda sulla predisposizione del piano di adeguamento dell'Ausl, necessario per supportare la richiesta di deroga, è arrivata la risposta tanto temuta: l'Asl di Modena non ha ancora inviato alla Regione il Piano di adeguamento necessario per la riapertura del Punto nascita di Pavullo. A questo punto se l'Ausl non ha ancora inviato il piano e senza il piano la richiesta di deroga all'apertura del punto nascita che la Regione deve inviare al ministero manca di un elemento fondante e previsto dalla legge, come faceva il presidente Bonaccini nel luglio scorso, a dire di avere fatto tutto, e presumibilmente avere inviato tutto il necessario tenendo conto che ha affermato di attendere solo l'ok del Ministero?. Alla luce di ciò - conclude Maria Cristina Bettini - mi aspetto da Bonaccini trasparenza sullo stato delle cose e una replica accompagnata eventualmente da scuse verso i cittadini del Frignano qualora non fosse in grado di smentire quanto qui da me dichiarato'Gi.Ga.