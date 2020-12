'Qualità della vita, il sindaco di Modena commenti il crollo'

'Dal Sole 24 ore a Italia Oggi: il risultato non cambia e su sicurezza/numero di reati conferma un problema strutturale. Il 74esimo posto, con la perdita di altre sette posizioni rispetto al 2019 su tali temi, conferma sia l'allarme criminale nella nostra provincia sia lo scarso livello di capacità, da parte della politica, di affrontarlo'.



Il capogruppo comunale di Forza Italia Piergiulio Giacobazzi incalza sindaco e giunta sulla fotografia emersa di Modena dall'analisi di Italia Oggi sulla qualità della vita nelle 107 province Italiane. Classifica che vede Modena nelle prime posizioni per ricchezza ma nella parte della classifica per altri indicatori sociali e, appunto, di sicurezza sociale. Un ambito, quest'ultimo, che risente tanto, ma a Modena pare più che altrove, degli effetti della pandemia e del Covid.

'Preoccupa il crollo registrato sul fronte della sicurezza sociale, legata agli effetti della prima ondata della pandemia che, i dati confermano, a Modena hanno avuto un impatto più forte che altrove' - continua Giacobazzi



'Spostando in questo ambito Modena dal 10° al 79esimo posto in classifica. Dati che contribuiscono a trascinare al ribasso la posizione generale di Modena, oggi addirittura al 34esimo posto, con una perdita di 19 posizioni rispetto al 2019. Valori che, in generale, confermano purtroppo in modo ormai strutturale la perdita da parte di Modena e della provincia di quelli che fino ad alcuni anni fa erano dei primati. Anche sul fronte sociale, dove i parametri della qualità della vita peggiorano e non vengono compensati nemmeno dal dato sulla ricchezza, l'unico che mantiene Modena nella parte alta della relativa classifica. E' una fotografia non certo buona, soprattutto se la consideriamo dal punto di vista politico e dell'azione di governo, quella che emerge dall'indagine di Italia Oggi. E che come tale va analizzata per potere poi invertire quel declino al quale Modena sembra da anni essere avviata. Pur nella consapevolezza che chi, al governo della provincia e del comune, non ha avuto la capacità politica ed amministrativa di fronteggiare ed arginare il declino, difficilmente avrà la forza, la volontà e la capacità di invertire la rotta'.