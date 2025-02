Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'La Questura di Modena resta fuori dai piani del Ministro dell'Interno senza spiegazioni. Ha bisogno di una pianta organica ampliata per far fronte alla gestione di un territorio vasto e complesso. Due anni fa abbiamo presentato un'interrogazione al Ministro Piantedosi sul passaggio in 'fascia A' della Questura, ma ancora non si hanno risposte, nonostante ci fossero tutte le condizioni per ottenere questo passo in avanti. Era tutto pronto, almeno così sembrava, ma nulla è stato fatto. L'appello del sindaco Mezzetti e dei sindacati di polizia dovrebbe essere raccolto e portato subito in attuazione'. Lo dichiarano i parlamentari modenesi del Pd Enza Rando, Maria Cecilia Guerra e Stefano Vaccari.'Come ha ricordato anche dal primo cittadino, la pianta organica è ferma a più di trent'anni fa ma nel frattempo le complessità da gestire sono aumentate – sottolineano gli esponenti Dem -. È davvero assurdo che su una questione così importante, che dovrebbe unire istituzioni e forze politiche, si registrano divisioni anche sul territorio. La questura in fascia A - concludono - è una battaglia per le cittadine ed i cittadini di Modena e della provincia, ci aspettiamo un fronte comune per raggiungere questo risultato'.