Rave, Barcaiuolo: 'Così Vaccari e Rando strizzano occhio a illegalità'

'Resto basito di fronte alle dichiarazioni dei parlamentari del Pd Vaccari e Rando che dichiarano di essere preoccupati per l’ordine di sgombro nei confronti del rave clandestino, teatro di consumo di droghe e coacervo di illegalità'.A parlare è Michele Barcaiuolo commentando le dichiarazioni di ieri dei parlamentari modenesi del Pd sullo sgombro ordinato per il rave clandestino a Modena.'Il rispetto della legge non pensavo potesse essere una cosa che dividesse maggioranza e opposizione, invece il Pd, con i suoi massimi esponenti modenesi, strizza l’occhio nuovamente all’illegalità. Ancor più grave le affermazioni sulle violenze provocate dagli studenti di sinistra alla Sapienza di Roma, non solo silenzio sulle violenze antidemocratiche messe in atto dalla sinistra contro un convegno autorizzato da Azione Universitaria, ma addirittura un attacco alle forze dell’ordine che svolgevano il loro lavoro a difesa della libertà di tutti. Se questa è la linea dell’opposizione del Pd, la sinistra italiana si schiaccia sempre di più verso extraparlamanterismo e difesa dell’illegalità. Gli Italiani ne prenderanno atto'.Nella foto Barcaiuolo e Rando