Rave Modena, Giacobazzi FI: all'illegalità va data una risposta netta

. Ringraziamo la prefettura e le forze di Polizia che, riunite nel Cosp, stanno tentando di tradurre in soluzioni operative la disposizione di sgombero del Ministro nella sicurezza di tutto e nel minore impatto per la città. E sappiamo che per i numeri assunti dall'evento in corso si tratta di una operazione di estrema complessità. Siamo esterrefatti che il PD, anche per voce dei suoi parlamentari, contesti la decisione di procedere al più presto con lo sgombero. Dopo avere perso le elezioni il PD ha evidentemente perso anche il contatto con la realtà'. Così il Consigliere Comunale di Modena Piergiulio Giacobazzi (Forza Italia)