Referendum, Comitato sì a Modena: 'Persa occasione di cambiamento'

'L’esito del voto non sposta di una virgola il nostro impegno. Ci sarà tempo per analizzare nello specifico le ragioni della bocciatura della riforma, ma ciò che non può essere scalfito è l’affermazione dei princìpi liberali e garantisti'. A parlare davanti alla vittoria del No anche a Modena è Jacopo Decaroli, portavoce del Comitato Per un giusto sì di Modena.

'E' stata una vittoria di chi ha voluto trasformare questo referendum in un assalto al governo e dei seminatori di paure. – dichiara Andrea Mazzi, consigliere comunale e presidente del Comitato Per un giusto sì di Modena – Il paese ha perso un’occasione preziosa di cambiamento, per una democrazia più compiuta, perché ogni organo dello Stato svolga le funzioni assegnate dalla Costituzione. Occasione che purtroppo non tornerà nel breve periodo. Ringrazio le tante persone con cui abbiamo condiviso queste settimane di intensa e coinvolgente campagna'.