Referendum, Dondi (FdI): ‘A Università Bologna sinistra blocca convegno per il Sì’

‘Riteniamo molto grave l’occupazione della facoltà di giurisprudenza in via Belmeloro a Bologna da parte del collettivo Cua, allo scopo di impedire un convegno a sostegno del Sì al Referendum sulla giustizia regolarmente organizzato da Azione Universitaria. Questa è l’idea di democrazia espressa dai collettivi studenteschi di sinistra?’. Lo dichiara la parlamentare Fdi Daniela Dondi.

‘Tappare la bocca a chi legittimamente esprime le proprie idee se non sono condivise? Tutto ciò è inaccettabile, le università devono restare luoghi liberi, aperti al confronto e all’approfondimento. Non possiamo permettere che nella città di Bologna una sinistra compiacente tolleri questa privazione dei diritti democratici. Agli studenti di Azione Universitaria va tutta la nostra solidarietà’. Conclude Daniela Dondi.