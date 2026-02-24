Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Referendum giustizia: due procuratori a confronto mercoledì a Modena

Referendum giustizia: due procuratori a confronto mercoledì a Modena

In vista del voto del 23 e 24 marzo evento USMIA Carabinieri e SIULP – Polizia di Stato all'auditorium confcommercio in via Piave

In vista del referendum del 22 e 23 marzo sulla separazione delle carriere nella magistratura, USMIA Carabinieri e Siulp – Polizia di Stato hanno organizzato un incontro pubblico di approfondimento che si terrà mercoledì 25 febbraio alle ore 18, all’Auditorium Confcommercio di via Piave 125, a Modena. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire ai cittadini, ai colleghi delle forze dell’ordine e ai loro familiari un’occasione di confronto serio e istituzionale su un tema che sta animando il dibattito nazionale.
L’appuntamento riunirà figure di primo piano del mondo giudiziario e dell’avvocatura, chiamate a illustrare le diverse posizioni sul quesito referendario.

 

A rappresentare le ragioni del No saranno la sostituta procuratrice della Procura di Modena, Paola Campilongo, e l’avvocato penalista Cosimo Zaccaria, del Foro modenese.

 

A sostenere le ragioni del Sì interverranno invece il procuratore della Repubblica di Parma, Alfonso D’Avino, e il presidente dell’Ordine degli Avvocati di Modena, Roberto Mariani.

 

I lavori saranno aperti dal saluto istituzionale di Alfonso Montalbano per USMIA Carabinieri, mentre la moderazione dell’incontro sarà affidata a Roberto Butelli per SIULP.
L’ingresso è libero fino a esaurimento posti, a conferma della volontà degli organizzatori di favorire la più ampia partecipazione possibile e di contribuire a una scelta consapevole da parte della cittadinanza.

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

