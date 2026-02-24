Referendum giustizia: due procuratori a confronto mercoledì a Modena

In vista del referendum del 22 e 23 marzo sulla separazione delle carriere nella magistratura, USMIA Carabinieri e Siulp – Polizia di Stato hanno organizzato un incontro pubblico di approfondimento che si terrà mercoledì 25 febbraio alle ore 18, all’Auditorium Confcommercio di via Piave 125, a Modena. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire ai cittadini, ai colleghi delle forze dell’ordine e ai loro familiari un’occasione di confronto serio e istituzionale su un tema che sta animando il dibattito nazionale.

L’appuntamento riunirà figure di primo piano del mondo giudiziario e dell’avvocatura, chiamate a illustrare le diverse posizioni sul quesito referendario.



saranno la sostituta procuratrice della Procura di Modena, Paola Campilongo, e l’avvocato penalista Cosimo Zaccaria, del Foro modenese.

interverranno invece il procuratore della Repubblica di Parma, Alfonso D’Avino, e il presidente dell’Ordine degli Avvocati di Modena, Roberto Mariani.

I lavori saranno aperti dal saluto istituzionale di Alfonso Montalbano per USMIA Carabinieri, mentre la moderazione dell’incontro sarà affidata a Roberto Butelli per SIULP.L’ingresso è libero fino a esaurimento posti, a conferma della volontà degli organizzatori di favorire la più ampia partecipazione possibile e di contribuire a una scelta consapevole da parte della cittadinanza.