Referendum: manifesti vuoti... Si vota 12 giugno ma interessa a pochi

Sono 134.023 i modenesi chiamati al voto domenica 12 giugno, dalle 7 alle 23, per esprimersi su cinque Referendum popolari abrogativi sulla giustizia, di cui 69.918 femmine e 64.105 maschi. Tra questi i diciottenni sono in totale 669, dei quali 334 maschi e 335 femmine. Il cosiddetto corpo votante per corrispondenza (residenti all’estero iscritti all’Aire e persone temporaneamente all’estero per più di tre mesi per studio, lavoro o cure, che abbiano fatto richiesta) è composto complessivamente di 6.461 persone (3.466 maschi e 2.995 femmine).Un voto che però nemmeno a Modena sembra interessare molto i cittadini e i partiti politici. Ne è una dimostrazione plastica la fotografia dei tanti pannelli posizionati dall'amministrazione comunale per l'affissione dei manifesti. Tutti desolatamente vuoti.'Per accedere al seggio, gli elettori e tutti coloro che vi si recano dovranno indossare la mascherina chirurgica (che potrà abbassare solo a richiesta dello scrutatore per il riconoscimento), rispettare il distanziamento fisico di almeno 1 metro, igienizzare le mani, inserire personalmente le schede nelle rispettive urne dopo il voto. I cittadini sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per Covid-19, tra il 2 e il 7 giugno, potranno fare richiesta per essere ammessi ammesso al voto domiciliare' - fa sapere il Comune. Tutte le informazioni sul referendum del 12 giugno sono consultabili sulla specifica sezione del sito istituzionale