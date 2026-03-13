Referendum, per il Sì arriva a Modena la compagna di Enzo Tortora. Platis (Fi): 'Difendiamo gli innocenti'

'Per il rush finale della campagna per il referendum sulla magistratura di domenica 22 e lunedì 23 marzo sarà a Modena domenica 15 marzo Francesca Scopelliti, presidente del comitato “Cittadini per il Sì”, e compagna di Enzo Tortora'. L’annuncio è dell’avvocato Enrico Fontana, presidente del comitato per il sì di Forza Italia Modena e Antonio Platis, vice coordinatore regionale di Forza Italia che danno appuntamento all’hotel Baia del Re di Modena domenica alle 11:45 per una conferenza stampa aperta al pubblico in cui la giornalista, scrittrice ed anche ex parlamentare Scopelliti sarà accompagnata dal presidente del Gruppo Forza Italia nell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna e membro della segreteria nazionale del partito, Pietro Vignali.

'Francesca Scopelliti è da anni impegnata nelle battaglie garantiste per una riforma del sistema giudiziario – spiega Vignali - è presidente della Fondazione internazionale per la Giustizia Enzo Tortora, attraverso la quale promuove iniziative culturali e politiche a difesa dei diritti dei cittadini e delle garanzie nel processo penale. Negli anni ha portato avanti l’impegno civile nato dalla drammatica vicenda giudiziaria che colpì il noto conduttore televisivo, trasformandola in una battaglia pubblica per una giustizia più giusta, efficiente e rispettosa delle libertà individuali'.

All’evento interverrà anche il professor Angelo Scavone, responsabile regionale del Dipartimento Giustizia di Forza Italia, che approfondirà i contenuti dei quesiti referendari e il significato della consultazione per il futuro del sistema giudiziario italiano.

'Il referendum – concludono Fontana e Platis – è un’occasione per continuare la battaglia di civiltà che Enzo Tortora aveva iniziato: difendere gli innocenti e dare voce a chi, spesso, non ha la forza di difendersi'.