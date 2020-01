Regionali, Bernini dà la carica a Forza Italia: 'Siamo al 5%'

Se sarà la coalizione di centrodestra a governare l'Emilia-Romagna sarà istituito uno specifico assessorato per la 'montagna'. Lo promette la presidente del gruppo di Forza Italia al Senato Anna Maria Bernini presentando questa sera a Reggio Emilia, insieme alla parlamentare modenesee ai candidati consiglieri regionali Cristina Fantinati, Claudio Bassi, Isabella Albertini, Alberto Gambetti e Manuela Venturi, le proposte specifiche degli azzurri per il rilancio dell'Appennino. 'Abbiamo una porzione di territorio molto vasta della nostra regione che non riusciamo a valorizzare: spopolata, privata dei giovani e abitata solo da anziani e alcuni extracomunitari che non trovano sistemazione altrove ma che è bellissima. Purtroppo - aggiunge - qui le attività economiche e commerciali e gli operatori turistici non riescono a lavorare'.Per questi motivi, conclude Bernini, 'noi proporremo e chiederemo per noi un assessore alla Montagna, mentre questo 'Bonaccini d'autore' che cerca di nascondere di essere del Pd aveva proposto un piano per la banda larga entro il 2020, che mi risulta non sia nemmeno iniziato'.'Abbiamo tre sondaggi in sequenza che ci danno in crescita, al 5%. Da qui al 26 gennaio non si deve dormire, al massimo tre ore per notte: bisogna correre, correre, correre' - chiude Anna Maria Bernini. 'E' una battaglia che si può vincere, ma crediamoci'.